Свердловчане жалуются на проблемы со связью у «Билайна». «Нет сигнала» 04 апреля 2022 в 12:25 Размер текста - 17 + Абоненты «Билайна» не могут совершать и принимать звонки Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Екатеринбуржцы жалуются, что не могут совершать и принимать вызовы с «Билайна». Об этом URA.RU рассказали сразу несколько пользователей мобильного оператора. «Около 11 часов 4 апреля начались перебои со связью. Стало невозможно совершать и принимать звонки, пользоваться интернетом. При этом значок работающего интернета по-прежнему высвечивался на телефоне», — рассказала читательница URA.RU Наталья. Читатели сообщают, что связь работает всего несколько минут в час. «Примерно в 10:45 заметила, что пропал сигнал у „Билайна“, где-то через час все восстановилось. А через несколько минут опять пропало», — рассказала URA.RU пользователь «Билайна» Татьяна. Журналист URA.RU обратился в пресс-службу оператора за комментарием. На момент публикации ответа не поступило. По словам пользователя «Билайн» Татьяны, связь пропала примерно в 11 часов 4 апреля Фото: читатель URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Екатеринбуржцы жалуются, что не могут совершать и принимать вызовы с «Билайна». Об этом URA.RU рассказали сразу несколько пользователей мобильного оператора. «Около 11 часов 4 апреля начались перебои со связью. Стало невозможно совершать и принимать звонки, пользоваться интернетом. При этом значок работающего интернета по-прежнему высвечивался на телефоне», — рассказала читательница URA.RU Наталья. Читатели сообщают, что связь работает всего несколько минут в час. «Примерно в 10:45 заметила, что пропал сигнал у „Билайна“, где-то через час все восстановилось. А через несколько минут опять пропало», — рассказала URA.RU пользователь «Билайна» Татьяна. Журналист URA.RU обратился в пресс-службу оператора за комментарием. На момент публикации ответа не поступило. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям