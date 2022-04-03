Екатеринбуржцы жалуются, что не могут совершать и принимать вызовы с «Билайна». Об этом URA.RU рассказали сразу несколько пользователей мобильного оператора.
«Около 11 часов 4 апреля начались перебои со связью. Стало невозможно совершать и принимать звонки, пользоваться интернетом. При этом значок работающего интернета по-прежнему высвечивался на телефоне», — рассказала читательница URA.RU Наталья.
Читатели сообщают, что связь работает всего несколько минут в час. «Примерно в 10:45 заметила, что пропал сигнал у „Билайна“, где-то через час все восстановилось. А через несколько минут опять пропало», — рассказала URA.RU пользователь «Билайна» Татьяна.
Журналист URA.RU обратился в пресс-службу оператора за комментарием. На момент публикации ответа не поступило.
По словам пользователя «Билайн» Татьяны, связь пропала примерно в 11 часов 4 апреля
Екатеринбуржцы жалуются, что не могут совершать и принимать вызовы с «Билайна». Об этом URA.RU рассказали сразу несколько пользователей мобильного оператора. «Около 11 часов 4 апреля начались перебои со связью. Стало невозможно совершать и принимать звонки, пользоваться интернетом. При этом значок работающего интернета по-прежнему высвечивался на телефоне», — рассказала читательница URA.RU Наталья. Читатели сообщают, что связь работает всего несколько минут в час. «Примерно в 10:45 заметила, что пропал сигнал у „Билайна“, где-то через час все восстановилось. А через несколько минут опять пропало», — рассказала URA.RU пользователь «Билайна» Татьяна. Журналист URA.RU обратился в пресс-службу оператора за комментарием. На момент публикации ответа не поступило.