04 апреля 2022

В Екатеринбурге остановился рост цен на вторичное жилье. Впервые за 8 месяцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост цен на вторичное жилье наблюдался с августа 2021 года Фото:

Впервые с августа 2021 года в Екатеринбурге прекратился рост цен на вторичное жилье. Об этом свидетельствуют данные исследования Уральской палаты недвижимости.

«В ретроспективе за последнюю неделю фиксируем остановку роста средней цены впервые с августа 2021, снижение составило 0,3%. За месяц прирост средней цены составил 0,1%. С начала 2022 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 4,5%, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 19,3%», — говорится в исследовании. Отмечается, что по данным на 28 марта, средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья составила 97,8 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что осенью возможно снижение стоимости вторичной недвижимости. Произойдет это в случае сохранения высоких ставок по ипотечным кредитам и увеличения скидок при продаже такого жилья до 25%. Об этом рассказала URA.RU аналитик Татьяна Решетникова.

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Впервые с августа 2021 года в Екатеринбурге прекратился рост цен на вторичное жилье. Об этом свидетельствуют данные исследования Уральской палаты недвижимости. «В ретроспективе за последнюю неделю фиксируем остановку роста средней цены впервые с августа 2021, снижение составило 0,3%. За месяц прирост средней цены составил 0,1%. С начала 2022 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 4,5%, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 19,3%», — говорится в исследовании. Отмечается, что по данным на 28 марта, средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья составила 97,8 тысячи рублей. Ранее сообщалось, что осенью возможно снижение стоимости вторичной недвижимости. Произойдет это в случае сохранения высоких ставок по ипотечным кредитам и увеличения скидок при продаже такого жилья до 25%. Об этом рассказала URA.RU аналитик Татьяна Решетникова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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