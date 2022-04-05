05 апреля 2022

В Екатеринбурге пьяный молодой человек выпал из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи и скорая помощь. Тюмень, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи
Когда приехала реанимационная бригада, молодой человек был мертв Фото:

Вечером 4 апреля в Академическом районе Екатеринбурга из окна жилого дома на улице Сахарова, 64 выпал молодой человек. Инцидент произошел около 23 часов, пострадавший скончался на месте.

«Моя дочь с подругой шла по тротуару. Они услышали крики, музыку. Когда они подняли голову, то увидели, что молодой человек летит вниз. Он несколько раз перевернулся в воздухе. А когда упал на землю, его подкинуло вверх на полметра, а потом обратно. Девочки вызвали бригаду скорой. Было открыто окно на 19 этаже. Музыка прекратилась, а сверху стали слышны истерические крики», — передает рассказал местной жительницы «КП-Екатеринбург».

Сообщается также, что погибший молодой человек был хозяином квартиры, его родители не присутствовали дома. Между парнем и его девушкой произошла ссора, молодые люди находились в алкогольном опьянении. Парень «психанул», его пытались удержать, но не смогли. Когда приехала реанимация, молодой человек был мертв, сообщила местная жительница.

Корреспондентом URA.RU был направлен запрос по данному происшествию в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев отказались.

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Вечером 4 апреля в Академическом районе Екатеринбурга из окна жилого дома на улице Сахарова, 64 выпал молодой человек. Инцидент произошел около 23 часов, пострадавший скончался на месте. «Моя дочь с подругой шла по тротуару. Они услышали крики, музыку. Когда они подняли голову, то увидели, что молодой человек летит вниз. Он несколько раз перевернулся в воздухе. А когда упал на землю, его подкинуло вверх на полметра, а потом обратно. Девочки вызвали бригаду скорой. Было открыто окно на 19 этаже. Музыка прекратилась, а сверху стали слышны истерические крики», — передает рассказал местной жительницы «КП-Екатеринбург». Сообщается также, что погибший молодой человек был хозяином квартиры, его родители не присутствовали дома. Между парнем и его девушкой произошла ссора, молодые люди находились в алкогольном опьянении. Парень «психанул», его пытались удержать, но не смогли. Когда приехала реанимация, молодой человек был мертв, сообщила местная жительница. Корреспондентом URA.RU был направлен запрос по данному происшествию в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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