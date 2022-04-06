Цена на путевку в детский лагерь «Черемушки» выросла на 25% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Жители Челябинской области пожаловались губернатору Алексею Текслеру на резкий рост стоимости путевок в детский летний лагерь. Родители написали в соцсетях, что новые цены стали неподъемными для отправки ребенка на отдых.

«Вот такой прайс на летний лагерь нашим детям на лето 2022 года в лагерь 'Черемушки » в поселке Лазурное (Красноармейский район) был предоставлен нашей школой. Летом 2021 наш сын был там и цена обыкновенного школьного лагеря оплачивалась нами в размере 6 тысяч рублей. Сейчас эта стоимость не посильна всей нашей работающей семье и мы просим официального разбирательства», — написали родители в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте» и выставили фотографию новых цен.

Отметим, что база ДОЛ «Черемушки» находится на берегу озера Сугояк и это частный комплекс. В оздоровительном лагере URA.RU заявили, что цены на детский лагерь выросли не в несколько раз, как заявляют родители, а всего на 25%. Если в прошлом году стоимость путевки на 14 дней на одного ребенка составляла около 20 тыс. рублей, то в 2022 году цена путевки составляет чуть более 29 тыс. рублей.

«Не совсем понимаем обвинения родителей — у нас все места на летний отдых детей уже забронированы. Рост цен на путевки связан с общей инфляцией. Подорожали продукты питания, нам необходимо содержать лагерь, платить педагогам и персоналу зарплату», — сообщили URA.RU в оздоровительном лагере «Черемушки».

URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства образования Челябинской области. На момент публикации ответа не последовало.

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Родители не смогут оплатить стоимость путевки по новой цене группа «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»