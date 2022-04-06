06 апреля 2022
05 апреля 2022

Тюменскую область накроет штормовой ветер

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Тюменцев ждет сильный ветер и снег, который будет идти до вечера Фото:

Ветер порывами до 17 метров в секунду ожидается в Тюменской области 7 апреля. Об этом на своем сайте сообщает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«7 апреля, Тюменская область. Ветер, местами порывы до 17 м/с.», — сообщается на сайте тюменского ЦГМС.

По данным метеорологов, опасное погодное явление будет наблюдаться до 20:00. Температура воздуха 7 апреля будет держаться на уровне 4-9 градусов выше нуля. Согласно сервису «Вентускай» мокрый снег, накрывший Тюмень, перестанет идти к 17:00.

Жителей просят быть осторожными. При сильном ветре опасно находиться вблизи линий электропередач, рекламных щитов и других потенциально плохо закрепленных конструкций.

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Ветер порывами до 17 метров в секунду ожидается в Тюменской области 7 апреля. Об этом на своем сайте сообщает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «7 апреля, Тюменская область. Ветер, местами порывы до 17 м/с.», — сообщается на сайте тюменского ЦГМС. По данным метеорологов, опасное погодное явление будет наблюдаться до 20:00. Температура воздуха 7 апреля будет держаться на уровне 4-9 градусов выше нуля. Согласно сервису «Вентускай» мокрый снег, накрывший Тюмень, перестанет идти к 17:00. Жителей просят быть осторожными. При сильном ветре опасно находиться вблизи линий электропередач, рекламных щитов и других потенциально плохо закрепленных конструкций.
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