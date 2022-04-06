Крупные пермские предприятия массово ищут сотрудников

Предприятиям требуются как высококвалифицированные сотрудники, так и рабочие различных специальностей Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Крупные промышленные предприятия Пермского края открыли сотни вакансий на различные направления. Объявления о вакансиях размещены на сайтах предприятий и сервисах по подбору персонала и соцсетях.

Так, на сайте ПАО «Уралкалий» представлено свыше 300 вакансий. Калийный гигант ищет специалистов в сфере информационных технологий, в строительстве, транспортной логистике, маркетинге, производстве. Также требуются рабочие на производство. ПАО «Мотовилихинские заводы» готово принять на работу инженера-конструктора, инженера-проектировщика, начальника производства, программистов, разработчиков, экономистов, энергетиков и разнорабочих, указано на сайте HH.ru.

Предприятие «Ависма» (филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в Березниках) предлагает работу выпускникам школ и колледжей с последующим обучением на рабочем месте. На сайте завода сообщается, что требуются загрузчики шихты, печевые, раздельщики титановой губки, шихтовщики.

«Соликамскбумпрому» требуются начальник отдела лесозаготовок, инженер по наладке и испытаниям, инженер-конструктор, механик смены, мастер по ремонту оборудования. Кроме этого, доступен целый ряд вакансий рабочих специальностей: от слесарей и трактористов до поваров и рабочих по благоустройству.

Ранее стало известно о том, что ряд предприятий в Пермском крае решил отправить в простой сотрудников из-за изменившейся экономической ситуации в стране. Так, временно без работы оставались работники комбината «Свеза» в Уральском и пермского филиала Nestle. Завод по производству кабеля «Инкаб» покинули десятки сотрудников.

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