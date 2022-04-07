Комарова наградила олимпийцев и паралимпийцев из ХМАО

Награды получили 20 спортсменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Денежные сертификаты на сумму от трех до 15 миллионов рублей призерам и участникам Олимпийских играх в Пекине и зимних игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске вручила губернатор Наталья Комарова. Награды получили 20 спортсменов, сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Не только мы, югорчане, запомнили олимпийские выступления Андрея и Натальи Соболевых, уверенную работу Кристины Резцовой, праздник Сергея Устюгова. Не только мы были свидетелями этого праздника, но и весь мир. За этими успехами стоит многолетний командный труд спортсменов, тренеров, спортивных функционеров, поддержка болельщиков», — отметила Комарова.

В составе сборной России выступили четверо югорских спортсменов: Сергей Устюгов в лыжных гонках, Кристина Резцова в биатлоне, Наталья и Андрей Соболевы в сноуборде. Наградами также были отмечены тренеры и наставники.

Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходили с 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске. В них приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Российская сборная заняла первое место в медальном зачете Игр, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.

Ранее URA.RU писало, что Наталья Комарова за ночь решила принять Паралимпиаду в ХМАО. Глава региона оказалась самым оперативным руководителем среди всех субъектов страны. XXIV зимние Олимпийские игры проходили в Пекине в период с 4 по 20 февраля.

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