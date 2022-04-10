10 апреля 2022

Экс-депутат Рады назвал «спектаклем с трупами» события в Буче

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, мариуполь, война, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Кива предоставил доказательства лживости кадров из Бучи Фото:
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Фейки о спецоперации России на Украине

Украинские спецслужбы подготовили «спектакль с трупами» в Буче. Такую оценку дал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Политик разместил видеозапись, на которой несколько человек в украинской военной форме тащат на веревке тело погибшего по дороге.

«Еще одно подтверждения подготовки и инсценировки украинскими спецслужбами спектакля с трупами» в Буче», — написала Кива в своем telegram-канале. Экс-депутат Рады опубликовал видео, на котором несколько представителей ВСУ тащат с помощью веревки по дороге тело погибшего. По словам Кивы, эти кадры «случайно попали на президентском телеканале», однако потом их удалили.

Политик предупредил власти Киева, что «все тайное становится явным», а также припомнил им разоблачение всех провокаций. «То у них трупы руками машут, то ракеты с украинской серией номеров», — заключил он.

Ранее украинские СМИ начали тиражировать видео, якобы демонстрирующее массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ назвали этот ролик фейком и провокацией ВСУ, которая поддерживается западными СМИ. В соцсетях отметили, что некоторые трупы на видео шевелятся и встают. Позднее по железнодорожному вокзалу в Краматорске был нанесен удар ракетой «Точка-У». Снаряд прилетел в тот момент, когда на вокзале проходила эвакуация местного населения. По последним данным, погибло 50 человек. Украинская сторона обвинила российских военных, однако в СМИ появилась информация, что ракета состояла на балансе Вооруженных сил Украины.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.

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Украинские спецслужбы подготовили «спектакль с трупами» в Буче. Такую оценку дал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Политик разместил видеозапись, на которой несколько человек в украинской военной форме тащат на веревке тело погибшего по дороге. «Еще одно подтверждения подготовки и инсценировки украинскими спецслужбами спектакля с трупами» в Буче», — написала Кива в своем telegram-канале. Экс-депутат Рады опубликовал видео, на котором несколько представителей ВСУ тащат с помощью веревки по дороге тело погибшего. По словам Кивы, эти кадры «случайно попали на президентском телеканале», однако потом их удалили. Политик предупредил власти Киева, что «все тайное становится явным», а также припомнил им разоблачение всех провокаций. «То у них трупы руками машут, то ракеты с украинской серией номеров», — заключил он. Ранее украинские СМИ начали тиражировать видео, якобы демонстрирующее массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ назвали этот ролик фейком и провокацией ВСУ, которая поддерживается западными СМИ. В соцсетях отметили, что некоторые трупы на видео шевелятся и встают. Позднее по железнодорожному вокзалу в Краматорске был нанесен удар ракетой «Точка-У». Снаряд прилетел в тот момент, когда на вокзале проходила эвакуация местного населения. По последним данным, погибло 50 человек. Украинская сторона обвинила российских военных, однако в СМИ появилась информация, что ракета состояла на балансе Вооруженных сил Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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