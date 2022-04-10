Экс-депутат Рады назвал «спектаклем с трупами» события в Буче

11 апреля 2022 в 03:18 Размер текста - 17 +

Кива предоставил доказательства лживости кадров из Бучи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Украинские спецслужбы подготовили «спектакль с трупами» в Буче. Такую оценку дал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Политик разместил видеозапись, на которой несколько человек в украинской военной форме тащат на веревке тело погибшего по дороге. «Еще одно подтверждения подготовки и инсценировки украинскими спецслужбами спектакля с трупами» в Буче», — написала Кива в своем telegram-канале. Экс-депутат Рады опубликовал видео, на котором несколько представителей ВСУ тащат с помощью веревки по дороге тело погибшего. По словам Кивы, эти кадры «случайно попали на президентском телеканале», однако потом их удалили. Политик предупредил власти Киева, что «все тайное становится явным», а также припомнил им разоблачение всех провокаций. «То у них трупы руками машут, то ракеты с украинской серией номеров», — заключил он. Ранее украинские СМИ начали тиражировать видео, якобы демонстрирующее массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ назвали этот ролик фейком и провокацией ВСУ, которая поддерживается западными СМИ. В соцсетях отметили, что некоторые трупы на видео шевелятся и встают. Позднее по железнодорожному вокзалу в Краматорске был нанесен удар ракетой «Точка-У». Снаряд прилетел в тот момент, когда на вокзале проходила эвакуация местного населения. По последним данным, погибло 50 человек. Украинская сторона обвинила российских военных, однако в СМИ появилась информация, что ракета состояла на балансе Вооруженных сил Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские спецслужбы подготовили «спектакль с трупами» в Буче. Такую оценку дал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Политик разместил видеозапись, на которой несколько человек в украинской военной форме тащат на веревке тело погибшего по дороге. «Еще одно подтверждения подготовки и инсценировки украинскими спецслужбами спектакля с трупами» в Буче», — написала Кива в своем telegram-канале. Экс-депутат Рады опубликовал видео, на котором несколько представителей ВСУ тащат с помощью веревки по дороге тело погибшего. По словам Кивы, эти кадры «случайно попали на президентском телеканале», однако потом их удалили. Политик предупредил власти Киева, что «все тайное становится явным», а также припомнил им разоблачение всех провокаций. «То у них трупы руками машут, то ракеты с украинской серией номеров», — заключил он. Ранее украинские СМИ начали тиражировать видео, якобы демонстрирующее массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ назвали этот ролик фейком и провокацией ВСУ, которая поддерживается западными СМИ. В соцсетях отметили, что некоторые трупы на видео шевелятся и встают. Позднее по железнодорожному вокзалу в Краматорске был нанесен удар ракетой «Точка-У». Снаряд прилетел в тот момент, когда на вокзале проходила эвакуация местного населения. По последним данным, погибло 50 человек. Украинская сторона обвинила российских военных, однако в СМИ появилась информация, что ракета состояла на балансе Вооруженных сил Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.