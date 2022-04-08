08 апреля 2022

Челябинский бизнес сэкономит при покупке металлопроката

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора Тюменской области Владимира Якушева на завод
Челябинские предприятия будут искать металлопрокат без посредников Фото:

Челябинские предприятия могут сэкономить при покупке металлопроката при помощи цифровой платформы «Е-Металл». Она позволяет искать продукцию без посредников. Об этом URA.RU сообщили в Фонде развития промышленности Челябинской области.

«Данные о наличии металла с помощью специальной программы регулярно обновляются и отображаются в единой таблице поиска с удобными фильтрами и сортировкой. Сейчас на сайте размещается более 690 металлобаз со всей России», — пояснили там.

Платформа также позволяет проверять контрагентов через интеграцию с «СКБ Контур», размещать заявки, писать отзывы о поставщиках. Монетизируется «Е-Металл» за счет платного размещения поставщиков и рекламы. Для покупателей сервис бесплатный.

Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

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Челябинские предприятия могут сэкономить при покупке металлопроката при помощи цифровой платформы «Е-Металл». Она позволяет искать продукцию без посредников. Об этом URA.RU сообщили в Фонде развития промышленности Челябинской области. «Данные о наличии металла с помощью специальной программы регулярно обновляются и отображаются в единой таблице поиска с удобными фильтрами и сортировкой. Сейчас на сайте размещается более 690 металлобаз со всей России», — пояснили там. Платформа также позволяет проверять контрагентов через интеграцию с «СКБ Контур», размещать заявки, писать отзывы о поставщиках. Монетизируется «Е-Металл» за счет платного размещения поставщиков и рекламы. Для покупателей сервис бесплатный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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