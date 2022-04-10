У внучки легендарного уральского священника хотят забрать сына

Женщина считает действия комиссии незаконными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У жительницы Первоуральска (Свердловская область) Екатерины Зязевой, которая одна воспитывает сына, пытаются забрать ребенка. Ее обвиняют в ненадлежащем уходе за несовершеннолетним. Женщина уверяет, что обвинения являются необоснованными, а ситуация возникла из-за конфликта с главврачом детской больницы. Об этом URA.RU рассказала сама свердловчанка. Екатерина Зязева приходится внучкой старейшему священнослужителю Екатеринбургской епархии Владимиру Зязеву, который скончался в марте 2019 года.

«Конфликт с главврачом возник в сентябре 2021-го, когда у моего сына была температура 40. Мы самостоятельно приехали на госпитализацию, но нас отправили домой. На мой звонок главврач сказала, что необходимости в госпитализации нет. Я была с этим не согласна — на тот момент ребенок уже не мог встать на ноги, глаза были красные, кашель жуткий. В итоге главврач написала заявление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. В ведомстве дали понять, что рассматривается вопрос об изъятии ребенка из семьи», — говорит Екатерина.

Мама мальчика понимала — терять время нельзя, а если, как ей посоветовала главврач, «ждать тестов на ковид», сына она привезет уже в реанимацию. «Через три часа после отказа медиков у ребенка началась рвота, и я вызвала скорую, которая привезла нас в инфекцию. После этого главврач Ольга Шайдурова написала на нас заявление в опеку — якобы ребенок не посещает садик, хотя сын болел», — рассказывает женщина.

«В октябре 2021 нас вызвали на комиссию. Претензий к нам они не предъявили. Однако постановление, которое они нам вынесли и разослали во все организации, возмутило меня. Ко мне домой не приходили с проверкой, никто не проверял: есть ли в холодильнике еда и есть ли одежда у ребенка. Я считаю действия комиссии незаконными. Хотелось бы добиться правды», — отметила свердловчанка.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск». На момент публикации ответа не поступило. Также запрос был направлен в отдел по делам несовершеннолетних ОВД в Первоуральске. Оперативно получить комментарий не удалось.

Ранее URA.RU писало, что житель Екатеринбурга Валерий Бауэр опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность запрещена в РФ) видеообращение к Александру Бастрыкину. Мужчина просит защитить право своей 4-летней дочери на лечение. Отец девочки утверждает, что после развода бывшая супруга препятствует получению девочкой квалифицированной медицинской помощи, без которой ребенок станет инвалидом.

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