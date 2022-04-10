Депутат из ХМАО прибыл на передовую в Мариуполе с полком Кадырова

11 апреля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Народный избранник будет участвовать в операции по зачистке города от нацистов, а также патрулировать улицы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов прибыл на передовую в Мариуполе в составе полка Кадырова. Об этом URA.RU в разговоре сообщил сам Хужулов. «Мы прибыли в Мариуполь и были разделены на две бригады. Одна занимается зачисткой территории от нацистов, а другая осуществляет патрулирование улиц и оказывает помощь местным жителям», — сообщил депутат. Народный избранник рассказал, что бригады будут меняться между собой на боевом дежурстве. Он добавил, что выполняет задачи в составе подразделения ОМОН. «Меня распределили в ОМОН. Мне нестрашно с такой командой, как у меня. Тут лучшие парни со всей России. Мы организуем оцепление и сопровождение», — добавил депутат. Депутат думы Пыть-Яха Людмила Завадская сообщила в беседе с журналистом, что горожане и коллеги по думе встретили новость об отправке Хужулова на спецоперацию с удивлением, она объединила их в переживаниях за земляка. «Супьян Сульанович сейчас показывает, как должен поступать настоящий мужчина, настоящий человек. Моя мама плакала, когда увидела новости об этом, горожане и депутаты активно поддерживают Супьяна в соцсетях, близкие и друзья созваниваются постоянно. Мы сами из Киева и считаем, что нужно помочь украинцам избавиться от нацизма. Супьян для нас герой», — поделилась своим мнением Завадская. Ранее депутат думы Пыть-Яха отправился в Чечню для прохождения предварительной подготовки для последующего участия в спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины, которую объявил президент России Владимир Путин 24 февраля. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В составе Российских войск выполняют боевые задачи также и военнослужащие из Чечни под руководством Рамзана Кадырова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов прибыл на передовую в Мариуполе в составе полка Кадырова. Об этом URA.RU в разговоре сообщил сам Хужулов. «Мы прибыли в Мариуполь и были разделены на две бригады. Одна занимается зачисткой территории от нацистов, а другая осуществляет патрулирование улиц и оказывает помощь местным жителям», — сообщил депутат. Народный избранник рассказал, что бригады будут меняться между собой на боевом дежурстве. Он добавил, что выполняет задачи в составе подразделения ОМОН. «Меня распределили в ОМОН. Мне нестрашно с такой командой, как у меня. Тут лучшие парни со всей России. Мы организуем оцепление и сопровождение», — добавил депутат. Депутат думы Пыть-Яха Людмила Завадская сообщила в беседе с журналистом, что горожане и коллеги по думе встретили новость об отправке Хужулова на спецоперацию с удивлением, она объединила их в переживаниях за земляка. «Супьян Сульанович сейчас показывает, как должен поступать настоящий мужчина, настоящий человек. Моя мама плакала, когда увидела новости об этом, горожане и депутаты активно поддерживают Супьяна в соцсетях, близкие и друзья созваниваются постоянно. Мы сами из Киева и считаем, что нужно помочь украинцам избавиться от нацизма. Супьян для нас герой», — поделилась своим мнением Завадская. Ранее депутат думы Пыть-Яха отправился в Чечню для прохождения предварительной подготовки для последующего участия в спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины, которую объявил президент России Владимир Путин 24 февраля. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В составе Российских войск выполняют боевые задачи также и военнослужащие из Чечни под руководством Рамзана Кадырова.