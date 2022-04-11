В Челябинске на парад Победы выведут военную технику

Движение на время репетиции парада перекроют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на парад Победы 9 мая выведут военную технику. В ближайшее время в городе пройдут несколько репетиций парада с участием военных и представителей силовых структур. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Репетиции парада ко Дню Победы пройдут в Челябинске 21, 27 апреля и 6 мая. Первые две репетиции пройдут без военной техники. Третья репетиция будет генеральная и в ней примет участие военная техника, поэтому движение в центральной части города будет перекрыто», — отметили URA.RU в пресс-службе.

В День Победы в параде на площади Революции задействованы 1800 человек. Это курсанты ЧВВАКУШа, кадеты, танкисты, а также полицейские, сотрудники МЧС, ФСИН и студенты из военно-учебного центра ЮУрГУ.

Генеральная репетиция с участием военной техники состоится 6 мая в 16:00. Все желающие смогут посмотреть построение и торжественный марш.

В Челябинской области также началась подготовка к «Бессмертному полку». Подробности шествия станут известны после заседания оргкомитета.