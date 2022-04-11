По словам тоболяков, забор поставили 15 лет назад недалеко от главной достопримечательности города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители Тобольска требуют снести забор, который, пор их мнению, портит облик центральной части города уже более 15 лет. Соответствующее заявление они сделали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Вот уже около 15 лет „вечный“ забор радует горожан своим удручающим видом. Раньше хотя бы плакаты вешали разные. Может стоит хотя бы покрасить его? Сколько еще данное место будет портить облик нашего города? Почему администрация бездействует?», — поинтересовался анонимный автор публикации.

В комментариях к записи пользователи сообщили, что более 15 лет назад на огороженном забором земельном участке планировалось строительство Дома культуры. «Там планировали то ли концертный зал, то ли Дом культуры строить. Не знаю, в чем проблема, что все заморозили, но это место администрация точно не отдаст под дом», — отметил Василий Пальмов. «Сделать из него стену для уличных художников, будет толк», — считает Алексей Нефедов. «Там вроде собирались Дом культуры строить, лет 20 уже назад», — добавила Анна Иванова.

В городской администрации агентству сообщили, что вышеуказанный забор находится в зоне ответственности областного Управления капитального строительства. Туда был направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Забор находится недалеко от главной достопримечательности города — Тобольского Кремля паблик «Типичный Тобольск», соцсеть «ВКонтакте»