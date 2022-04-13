13 апреля 2022

Компания пермского экс-губернатора получила рекордную прибыль

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Цены продуктов первой необходимости в магазинах торговой сетей: Петерочка, Семья, Магнит, Перекресток в городе Пермь, продукты, скидки, витрина магазина, магазин продукты, продуктовый магазин, магазин семья, вывеска семья, логотип семья
ООО «Э.К.С. Интернешнл» является головной структурой ГК «ЭКС», которая управляет торговой сетью «Семья» Фото:

Пермская компания «Э.К.С. Интернешнл», подконтрольная экс-губернатору Прикамья Анатолию Чиркунову, показала рекордную прибыль. По итогам 2021 года выручка юрлица выросла в 178 раз — до 3 миллиардов 41 миллиона рублей.

«Выручка ООО „Э.К.С. Интернешнл“ в 2021 году — 3,041 млрд рублей. Прибыль — 2,8 млрд рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные, отраженные в «СПАРК-Интерфакс». По итогам 2020 года выручка общества составляла 17 тысяч рублей, а чистая прибыль — 145 миллионов рублей.

Компания «Э.К.С. Интернешнл» является головной структурой группы компаний «ЭКС», под управлением которой находится сеть магазинов «Семья» в Пермском крае. В 2021 году федеральный ритейл «Лента» выкупил торговую сеть за 2,45 млрд рублей.

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Пермская компания «Э.К.С. Интернешнл», подконтрольная экс-губернатору Прикамья Анатолию Чиркунову, показала рекордную прибыль. По итогам 2021 года выручка юрлица выросла в 178 раз — до 3 миллиардов 41 миллиона рублей. «Выручка ООО „Э.К.С. Интернешнл“ в 2021 году — 3,041 млрд рублей. Прибыль — 2,8 млрд рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные, отраженные в «СПАРК-Интерфакс». По итогам 2020 года выручка общества составляла 17 тысяч рублей, а чистая прибыль — 145 миллионов рублей. Компания «Э.К.С. Интернешнл» является головной структурой группы компаний «ЭКС», под управлением которой находится сеть магазинов «Семья» в Пермском крае. В 2021 году федеральный ритейл «Лента» выкупил торговую сеть за 2,45 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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