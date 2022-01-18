Бывшая структура экс-губернатора Чиркунова расширяется

ООО «Большая Семья» поглотит 18 магазинов из Перми и других городов края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Компания «Большая Семья», бывшая в структуре «Семьи» экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова расширяется. Организация поглотит 18 компаний, которые управляют магазинами ретейла «Семья» по всему краю.

«К ООО „Большая Семья“ присоединят 18 обществ, управляющих магазинами бывшего ритейлера в Прикамье», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Среди компаний, который участвуют в объединении: ООО «Мега» (Чусовой), «Универсам-2» (Березники), ООО «СемьЯ на Карбышева», ООО «Новая Семья», и др.

Структура сети «Самья» ранее принадлежала ГК «ЭКС» экс-главы края Олега Чиркунова. В конце лета 2021 года «Семью» выкупила федеральная сеть магазинов «Лента» за 2,35 млрд рублей. В результате сделки «Ленте» перешли не только магазины сети «Семья», но и другие бизнесы экс-губернатора, среди которых: сеть «Киты еды», логистический центр ООО «Семья-Логистика», кондитерское предприятие ООО «Восторг». Магазины «Семьи» руководство «Ленты» решило переименовать в «Супер Ленту» и «Мини Ленту».

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