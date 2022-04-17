На довыборах в Кургане началась война компроматов

18 апреля 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

На выборах в Кургане обостряется борьба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За неделю до выборов депутата Курганской городской думы по пятому избирательному округу на кандидатов от КПРФ и «Единой России» начался «слив» компромата в социальных сетях. Источник URA.RU в политических кругах считает, что таким образом отношения между собой выясняют наиболее влиятельные политические партии. «Относительное затишье на довыборах закончилось. Теперь через своеобразный обмен ударами обозначились главные соперники за кресло депутата в Курганской гордуме», — уточнил источник, знакомый с ситуацией. Один из курганских telegram-каналов опубликовал большой материал о прошлом кандидата-коммуниста Игоря Гатаулина, в котором рассказал о якобы создании Гатаулиным сомнительных фирм-однодневок с невнятным функционалом. Затем в нескольких курганских пабликах в социальной сети «ВКонтакте» появилось анонимное обращение от родителя ученика 47-й гимназии, где кандидат от «Единой России» Татьяна Кравец занимает должность заместителя директора по воспитательной работе. В нем подчеркнули аполитичность поста, но указали, что ученики курят прямо на территории элитной гимназии, и посоветовали кандидату сначала навести порядок в своем хозяйстве, а не лезть в «большую политику, где сидят акулы». В курганских отделениях партий URA.RU пояснили, что ни о какой конфронтации кандидатов речи не идет. Довыборы по пятому избирательному округу в Кургане пройдут 24 апреля. Помимо «Единой России» и КПРФ, в них участвуют кандидаты от ЛДПР Татьяна Липатова, от «Справедливой России» Роман Кайгородов и партии «Новые люди» Евгений Рыбин. Ранее депутатом на пятом округе был Роман Сергеечев, который после неудачной попытки стать главой Кургана, был вынужден покинуть партию «Единая Россия» и кресло депутата городской думы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

За неделю до выборов депутата Курганской городской думы по пятому избирательному округу на кандидатов от КПРФ и «Единой России» начался «слив» компромата в социальных сетях. Источник URA.RU в политических кругах считает, что таким образом отношения между собой выясняют наиболее влиятельные политические партии. «Относительное затишье на довыборах закончилось. Теперь через своеобразный обмен ударами обозначились главные соперники за кресло депутата в Курганской гордуме», — уточнил источник, знакомый с ситуацией. Один из курганских telegram-каналов опубликовал большой материал о прошлом кандидата-коммуниста Игоря Гатаулина, в котором рассказал о якобы создании Гатаулиным сомнительных фирм-однодневок с невнятным функционалом. Затем в нескольких курганских пабликах в социальной сети «ВКонтакте» появилось анонимное обращение от родителя ученика 47-й гимназии, где кандидат от «Единой России» Татьяна Кравец занимает должность заместителя директора по воспитательной работе. В нем подчеркнули аполитичность поста, но указали, что ученики курят прямо на территории элитной гимназии, и посоветовали кандидату сначала навести порядок в своем хозяйстве, а не лезть в «большую политику, где сидят акулы». В курганских отделениях партий URA.RU пояснили, что ни о какой конфронтации кандидатов речи не идет. Довыборы по пятому избирательному округу в Кургане пройдут 24 апреля. Помимо «Единой России» и КПРФ, в них участвуют кандидаты от ЛДПР Татьяна Липатова, от «Справедливой России» Роман Кайгородов и партии «Новые люди» Евгений Рыбин. Ранее депутатом на пятом округе был Роман Сергеечев, который после неудачной попытки стать главой Кургана, был вынужден покинуть партию «Единая Россия» и кресло депутата городской думы.