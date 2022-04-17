Челябинский парламент исполнил специальное поручение Путина

Челябинские законодатели досрочно собрались, чтобы назначить «путинские выплаты» на детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Заксобрание Челябинской области утвердило региональный закон о ежемесячных выплатах на детей от 8 до 17 лет. Решение было принято на внеочередном заседании 18 апреля. Деньги, обещанные президентом Владимиром Путиным, получат 133 тысячи 592 ребенка из проживающих в регионе семей.

«Это очень важная мера поддержки для семей с низкими доходом. Поэтому все депутаты откликнулись и приняли участие во внеочередной сессии. Мы делаем все, чтобы в сегодняшней экономической ситуации создать более комфортные условия проживания в Челябинской области», — заявил URA.RU по итогам заседания председатель ЗСО Александр Лазарев.

«Размер выплаты составляет 50% от детского прожиточного минимума в регионе — это 6 тысяч 222 рубля. Если среднедушевой доход семьи с учетом выплаты в 50% не достигает этой суммы, то будет назначена выплата в размере 75%, то есть 9 тысяч 333 рубля. Если и в этом случае уровень дохода семьи не превысит региональный минимум, выплата составит 100% от прожиточного минимума на ребенка — это 12 тысяч 444 рубля», — прокомментировала также министр социальных отношений области Ирина Буторина.

Выплачивать деньги будет Пенсионный фонд, обратиться за пособием можно через МФЦ и портал госуслуг. Для этого с 1 мая следует оформить там соответствующее заявление. Срок назначения устанавливается с месяца достижения ребенком возраста 8 лет, но не ранее 1 апреля 2022 года. Выплаты за прошедшие месяцы будут осуществляться, начиная с 1 апреля 2022 года только по заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года.

Всего на выплаты челябинским семьям потратят почти 13 млрд рублей, большая часть которых поступил из федерального бюджета. Новые выплаты для семей с детьми российский лидер распорядился подготовить 8 марта. Как и другие меры господдержки, она стала реакцией на западные санкции, введенные после начала спецоперации на Украине по защите от геноцида жителей Донбасса.

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