Лепс в Челябинске, плач Хабиба и выигрыш в 607 млн: главное в челябинской повестке за четыре дня

Полярные сияния в Челябинской области сменятся ливнями со снегом

13 мая 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Праздничный парад 9 мая в Челябинске прошел под проливным дождем, но к концерту Григория Лепса погода улучшилась. В Магнитогорске жители хором спели гимн города, а певец Хабиб расплакался. Южноуралец выиграл более 607 млн рублей, но пока себя не проявил. Жители области любуются полярным сиянием, а синоптики пугают их снегопадами. О событиях второй половины майских каникул с 9 по 12 мая читайте в подборке URA.RU. Утром 9 мая в Челябинске сгорел пункт выдачи Wildberries в многоквартирном доме по Краснопольскому проспекту, 5е. Wildberries за свой счет обещала повторить заказы, поврежденные в результате пожара. О том, как отмечали День Победы в регионе URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции. Парад проходил под проливным дождем, все мероприятия на площади Революции в Челябинске пришлось закончить. К вечеру дождь стих и концерт с участием Григория Лепса возле Торгового центра прошел при полном аншлаге. Губернатор Алексей Текслер 9 мая принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 79-летия Победы в Челябинске, побывал в военном госпитале, а затем отправился в Магнитогорск. В этом городе растянули 600-метровую георгиевскую ленту, самую длинную в России. У момента «Тыл —фронту» состоялся концерт с участием Ларисы Долиной, Сергея Шакуров, Егора Крида, Хабиба и Родиона Газманов. Хабиб не смог сдержать слез, исполнив песню «Эх дороги…». Закончился концерт хоровым пением гимна Магнитогорска. 10 мая в Челябинске на улице Дегтярева столкнулись Peugeot и Honda Civic. Японская машина вылетела на остановку и сбила двух пешеходов. Один из пешеходов, 20-летний парень, погиб. По предварительной версии аварию спровоцировал Peugeot, за рулем которой была няня одного из детских садов. В этот же день пресс-служба «Столото» сообщила, что житель Челябинской области выиграл более 607 млн рублей. На руки он получит, после вычета налогов, чуть более 516 млн рублей. Но пока южноуралец о притязаниях на крупный выигрыш не заявил и его имя организаторы лотереи не знают. 11 мая стало известно о победе челябинской тхэквондистки Татьяны Мининой на чемпионате Европы. Боец ММА из Челябинска Александр Дворцов победил 11 мая на турнире RCC 19 белоруса Илью Зеленски. В этот же день участнику СВО депутату гордумы Челябинска Юрию Панову отказали в участии в праймериз «Единой России». Панов хотел при поддержке ЕР баллотироваться в новый состав думы. В молодости депутат был судим за бандитизм, но не указал этого в документе, как и то, что сменил фамилию Казак на Панов. 12 мая на Изумрудном карьере нашли тело парня. Позже выяснилось, что юноша перевел мошенникам полтора миллиона рублей и лишился всех своих денег. В этот же день стало известно, что губернатор Текслер получил орден преподобного Серафима Саровского. Это награда за помощь в восстановлении храма Преображения Господня в городе Волновахе Донецкой народной республики. Трехлетний вундеркинд из Магнитогорска за 16 минут угадал 196 флагов стран и попал в книгу рекордов России. Несколько ночей подряд жители Челябинской области любуются редким природным явлением — полярным сиянием. На этом природные сюрпризы не закончились. Рабочая неделя в регионе начнется с ливней со снегом и ураганов.