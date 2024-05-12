В Челябинске 18 мая состоится празднование 90-летия парка имени Гагарина. В честь юбилея запланирована концертная программа с участием ансамбля «Ариэль», а также танцами и кинопоказом. Об этом сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска.
«В юбилей парка Гагарина, 18 мая на сцене летнего театра выступят духовой оркестр и солисты Челябинской государственной филармонии Святослав Хазов и Рустам Зайченко. Также участниками концерта станет вокально-инструментальный ансамбль „Ариэль“. Праздник завершится показом фильма „Девчата“», — сообщили в пресс-службе.
Торжественная программа начнется в 16:00 с танцевального мероприятия «Старшее поколение». Далее в 20:00 пройдут концерты ансамбля «Ариэль», духового оркестра и солистов филармонии. Кинопоказ фильма «Девчата» начнется в 21:30.
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