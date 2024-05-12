12 мая 2024

В Челябинске парк имени Гагарина отметит 90-летие концертом ансамбля «Ариэль». Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит Владимира Елистратова в Парк Гагарина. Челябинск, елистратов владимир, парк гагарина, великан, скульптура, гулливер
Челябинский парк Гагарина отметит юбилей Фото:

В Челябинске 18 мая состоится празднование 90-летия парка имени Гагарина. В честь юбилея запланирована концертная программа с участием ансамбля «Ариэль», а также танцами и кинопоказом. Об этом сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска.

«В юбилей парка Гагарина, 18 мая на сцене летнего театра выступят духовой оркестр и солисты Челябинской государственной филармонии Святослав Хазов и Рустам Зайченко. Также участниками концерта станет вокально-инструментальный ансамбль „Ариэль“. Праздник завершится показом фильма „Девчата“», — сообщили в пресс-службе.

Торжественная программа начнется в 16:00 с танцевального мероприятия «Старшее поколение». Далее в 20:00 пройдут концерты ансамбля «Ариэль», духового оркестра и солистов филармонии. Кинопоказ фильма «Девчата» начнется в 21:30.

В Челябинске парк Гагарина отметит юбилей концертной программой
В Челябинске парк Гагарина отметит юбилей концертной программой
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 18 мая состоится празднование 90-летия парка имени Гагарина. В честь юбилея запланирована концертная программа с участием ансамбля «Ариэль», а также танцами и кинопоказом. Об этом сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска. «В юбилей парка Гагарина, 18 мая на сцене летнего театра выступят духовой оркестр и солисты Челябинской государственной филармонии Святослав Хазов и Рустам Зайченко. Также участниками концерта станет вокально-инструментальный ансамбль „Ариэль“. Праздник завершится показом фильма „Девчата“», — сообщили в пресс-службе. Торжественная программа начнется в 16:00 с танцевального мероприятия «Старшее поколение». Далее в 20:00 пройдут концерты ансамбля «Ариэль», духового оркестра и солистов филармонии. Кинопоказ фильма «Девчата» начнется в 21:30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...