В Челябинске парк имени Гагарина отметит 90-летие концертом ансамбля «Ариэль». Афиша

13 мая 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Челябинский парк Гагарина отметит юбилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 18 мая состоится празднование 90-летия парка имени Гагарина. В честь юбилея запланирована концертная программа с участием ансамбля «Ариэль», а также танцами и кинопоказом. Об этом сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска. «В юбилей парка Гагарина, 18 мая на сцене летнего театра выступят духовой оркестр и солисты Челябинской государственной филармонии Святослав Хазов и Рустам Зайченко. Также участниками концерта станет вокально-инструментальный ансамбль „Ариэль“. Праздник завершится показом фильма „Девчата“», — сообщили в пресс-службе. Торжественная программа начнется в 16:00 с танцевального мероприятия «Старшее поколение». Далее в 20:00 пройдут концерты ансамбля «Ариэль», духового оркестра и солистов филармонии. Кинопоказ фильма «Девчата» начнется в 21:30. В Челябинске парк Гагарина отметит юбилей концертной программой telegram-канал Управление культуры города Челябинска Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 18 мая состоится празднование 90-летия парка имени Гагарина. В честь юбилея запланирована концертная программа с участием ансамбля «Ариэль», а также танцами и кинопоказом. Об этом сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска. «В юбилей парка Гагарина, 18 мая на сцене летнего театра выступят духовой оркестр и солисты Челябинской государственной филармонии Святослав Хазов и Рустам Зайченко. Также участниками концерта станет вокально-инструментальный ансамбль „Ариэль“. Праздник завершится показом фильма „Девчата“», — сообщили в пресс-службе. Торжественная программа начнется в 16:00 с танцевального мероприятия «Старшее поколение». Далее в 20:00 пройдут концерты ансамбля «Ариэль», духового оркестра и солистов филармонии. Кинопоказ фильма «Девчата» начнется в 21:30.