Мужчине не дали незаконно вывезти 2 миллиона рублей из Челябинска в Таджикистан

13 мая 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Мужчина планировал вывезти в Таджикистан 1,9 млн недекларированных рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU В аэропорту Баландино (Челябинск) таможенники обнаружили у пассажира, направлявшегося в Таджикистан, почти два миллиона рублей наличными. Средства мужчина не задекларировал, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Наличные денежные средства в размере 1,9 млн рублей обнаружены у авиапассажира, вылетавшего рейсом Челябинск—Худжанд. Об обязанности декларирования наличных денежных средств, превышающую сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США, мужчина не знал», — сообщили в пресс-службе. В отношении мужчины возбудили дело по статье 16.4 КоАП РФ (Недекларирование физлицами наличных денежных средств). Пассажиру под расписку вернули сумму равную десяти тысячам долларов США в размере порядка 918 тысяч рублей. Остальные средства арестовали до решения суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Баландино (Челябинск) таможенники обнаружили у пассажира, направлявшегося в Таджикистан, почти два миллиона рублей наличными. Средства мужчина не задекларировал, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Наличные денежные средства в размере 1,9 млн рублей обнаружены у авиапассажира, вылетавшего рейсом Челябинск—Худжанд. Об обязанности декларирования наличных денежных средств, превышающую сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США, мужчина не знал», — сообщили в пресс-службе. В отношении мужчины возбудили дело по статье 16.4 КоАП РФ (Недекларирование физлицами наличных денежных средств). Пассажиру под расписку вернули сумму равную десяти тысячам долларов США в размере порядка 918 тысяч рублей. Остальные средства арестовали до решения суда.