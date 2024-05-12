12 мая 2024

Мужчине не дали незаконно вывезти 2 миллиона рублей из Челябинска в Таджикистан

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
Мужчина планировал вывезти в Таджикистан 1,9 млн недекларированных рублей Фото:

В аэропорту Баландино (Челябинск) таможенники обнаружили у пассажира, направлявшегося в Таджикистан, почти два миллиона рублей наличными. Средства мужчина не задекларировал, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«Наличные денежные средства в размере 1,9 млн рублей обнаружены у авиапассажира, вылетавшего рейсом Челябинск—Худжанд. Об обязанности декларирования наличных денежных средств, превышающую сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США, мужчина не знал», — сообщили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбудили дело по статье 16.4 КоАП РФ (Недекларирование физлицами наличных денежных средств). Пассажиру под расписку вернули сумму равную десяти тысячам долларов США в размере порядка 918 тысяч рублей. Остальные средства арестовали до решения суда.

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В аэропорту Баландино (Челябинск) таможенники обнаружили у пассажира, направлявшегося в Таджикистан, почти два миллиона рублей наличными. Средства мужчина не задекларировал, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Наличные денежные средства в размере 1,9 млн рублей обнаружены у авиапассажира, вылетавшего рейсом Челябинск—Худжанд. Об обязанности декларирования наличных денежных средств, превышающую сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США, мужчина не знал», — сообщили в пресс-службе. В отношении мужчины возбудили дело по статье 16.4 КоАП РФ (Недекларирование физлицами наличных денежных средств). Пассажиру под расписку вернули сумму равную десяти тысячам долларов США в размере порядка 918 тысяч рублей. Остальные средства арестовали до решения суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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