ФСБ завела уголовное дело о госизмене на экс-сотрудника «Яндекса»

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Экс-сотрудник «Яндекса» занимался финансированием ВСУ, уточнили в ФСБ Фото:

ФСБ завела дело о государственной измене на бывшего сотрудника «Яндекса». Тот занимался финансированием Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Дело о госизмене завели на экс-сотрудника „Яндекса“, который, проживая в Нижегородской области, финансировал ВСУ», — подчеркнули в ФСБ. Отмечалось, что задержанный ранее также привлекался к административной ответственности за участие в несогласованных митингах.

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ФСБ завела дело о государственной измене на бывшего сотрудника «Яндекса». Тот занимался финансированием Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Дело о госизмене завели на экс-сотрудника „Яндекса“, который, проживая в Нижегородской области, финансировал ВСУ», — подчеркнули в ФСБ. Отмечалось, что задержанный ранее также привлекался к административной ответственности за участие в несогласованных митингах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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