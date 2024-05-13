ФСБ завела уголовное дело о госизмене на экс-сотрудника «Яндекса»

Экс-сотрудник «Яндекса» занимался финансированием ВСУ, уточнили в ФСБ
ФСБ завела дело о государственной измене на бывшего сотрудника «Яндекса». Тот занимался финансированием Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Дело о госизмене завели на экс-сотрудника „Яндекса“, который, проживая в Нижегородской области, финансировал ВСУ», — подчеркнули в ФСБ. Отмечалось, что задержанный ранее также привлекался к административной ответственности за участие в несогласованных митингах.
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