До конца года 700 пожилых челябинцев отправятся в санатории и на курорты

13 мая 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Пожилые люди поедут на курорты в рамках программы «Активное долголетие» Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске в рамках программы «Активное долголетие» до конца 2024 года 700 пенсионеров пройдут санаторное лечение. Об этом на аппаратном совещании 13 мая сообщил замглавы Сергей Авдеев. «Приступаем к новому этапу программы „Активное долголетие“. В этом году до конца 2024 года 700 граждан пройдут санаторно-курортное лечение», — сообщил Авдеев. В Челябинской области активно внедряется программа «Активное долголетие Южного Урала». Также в рамках программы вот уже не первый год муниципалитетам выделяются средства на привлечение и оплату труда специалистов, которые проводят спортивные мероприятия именно со старшим поколением, поддерживаются ветераны-спортсмены, они участвуют в соревнованиях, и регион им помогает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в рамках программы «Активное долголетие» до конца 2024 года 700 пенсионеров пройдут санаторное лечение. Об этом на аппаратном совещании 13 мая сообщил замглавы Сергей Авдеев. «Приступаем к новому этапу программы „Активное долголетие“. В этом году до конца 2024 года 700 граждан пройдут санаторно-курортное лечение», — сообщил Авдеев. В Челябинской области активно внедряется программа «Активное долголетие Южного Урала». Также в рамках программы вот уже не первый год муниципалитетам выделяются средства на привлечение и оплату труда специалистов, которые проводят спортивные мероприятия именно со старшим поколением, поддерживаются ветераны-спортсмены, они участвуют в соревнованиях, и регион им помогает.