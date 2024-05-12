12 мая 2024

До конца года 700 пожилых челябинцев отправятся в санатории и на курорты

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Выездное заседание комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Екатеринбург, прогулка, парк маяковского, пожилая пара, пожилые люди, цпкио, пенсионеры, парк имени маяковского
Пожилые люди поедут на курорты в рамках программы «Активное долголетие» Фото:

В Челябинске в рамках программы «Активное долголетие» до конца 2024 года 700 пенсионеров пройдут санаторное лечение. Об этом на аппаратном совещании 13 мая сообщил замглавы Сергей Авдеев.

«Приступаем к новому этапу программы „Активное долголетие“. В этом году до конца 2024 года 700 граждан пройдут санаторно-курортное лечение», — сообщил Авдеев.

В Челябинской области активно внедряется программа «Активное долголетие Южного Урала». Также в рамках программы вот уже не первый год муниципалитетам выделяются средства на привлечение и оплату труда специалистов, которые проводят спортивные мероприятия именно со старшим поколением, поддерживаются ветераны-спортсмены, они участвуют в соревнованиях, и регион им помогает.

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В Челябинске в рамках программы «Активное долголетие» до конца 2024 года 700 пенсионеров пройдут санаторное лечение. Об этом на аппаратном совещании 13 мая сообщил замглавы Сергей Авдеев. «Приступаем к новому этапу программы „Активное долголетие“. В этом году до конца 2024 года 700 граждан пройдут санаторно-курортное лечение», — сообщил Авдеев. В Челябинской области активно внедряется программа «Активное долголетие Южного Урала». Также в рамках программы вот уже не первый год муниципалитетам выделяются средства на привлечение и оплату труда специалистов, которые проводят спортивные мероприятия именно со старшим поколением, поддерживаются ветераны-спортсмены, они участвуют в соревнованиях, и регион им помогает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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