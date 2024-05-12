Новую систему высшего образования внедрят в вузы с 2026 года

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Встреча полпреда по УрФО Николая Цуканова со студентами госакадемии. Екатеринбург, класс, слушатели, римская аудитория, лекция
В вузы РФ введут новую систему образования Фото:

В вузы в 2026 году внедрят новую систему высшего образования. Об этом сообщил кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.

«Разработано 180 новых образовательных программ <…> С 2026 года планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысячи вузах страны», — заявил Чернышенко. Он отметил, на новые образовательные программы в прошлом году было принято более четырех тысяч студентов. Слова кандидата передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что к обязанностям вице-премьера добавится курирование Минпросвещения и Росмолодежи. Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков сообщил, что Чернышенко будет продолжать координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.

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В вузы в 2026 году внедрят новую систему высшего образования. Об этом сообщил кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко. «Разработано 180 новых образовательных программ <…> С 2026 года планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысячи вузах страны», — заявил Чернышенко. Он отметил, на новые образовательные программы в прошлом году было принято более четырех тысяч студентов. Слова кандидата передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что к обязанностям вице-премьера добавится курирование Минпросвещения и Росмолодежи. Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков сообщил, что Чернышенко будет продолжать координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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