Новую систему высшего образования внедрят в вузы с 2026 года

12 мая 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

В вузы РФ введут новую систему образования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В вузы в 2026 году внедрят новую систему высшего образования. Об этом сообщил кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко. «Разработано 180 новых образовательных программ <…> С 2026 года планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысячи вузах страны», — заявил Чернышенко. Он отметил, на новые образовательные программы в прошлом году было принято более четырех тысяч студентов. Слова кандидата передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что к обязанностям вице-премьера добавится курирование Минпросвещения и Росмолодежи. Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков сообщил, что Чернышенко будет продолжать координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В вузы в 2026 году внедрят новую систему высшего образования. Об этом сообщил кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко. «Разработано 180 новых образовательных программ <…> С 2026 года планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысячи вузах страны», — заявил Чернышенко. Он отметил, на новые образовательные программы в прошлом году было принято более четырех тысяч студентов. Слова кандидата передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что к обязанностям вице-премьера добавится курирование Минпросвещения и Росмолодежи. Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков сообщил, что Чернышенко будет продолжать координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.