Новую систему высшего образования внедрят в вузы с 2026 года

В вузы в 2026 году внедрят новую систему высшего образования. Об этом сообщил кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.
«Разработано 180 новых образовательных программ <…> С 2026 года планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысячи вузах страны», — заявил Чернышенко. Он отметил, на новые образовательные программы в прошлом году было принято более четырех тысяч студентов. Слова кандидата передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что к обязанностям вице-премьера добавится курирование Минпросвещения и Росмолодежи. Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков сообщил, что Чернышенко будет продолжать координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.
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