Челябинский депутат с СВО предложил ЕР «исправиться» и пустить его на праймериз

Юрий Панов с фронта требует зарегистрировать его на выборы в гордуму Челябинска

13 мая 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Участвующий в СВО депутат гордумы Челябинска Юрий Панов предложил единороссам исправить ошибки и допустить его к участию в праймериз по выборам в думу. Об этом он заявил 13 мая. Ранее ЕР отказала ему в регистрации из-за неуказанной в поданных документах судимостях и смене фамилии. «Вот так сегодня выглядит поддержка регионального отделения участников СВО на одном конкретном моем примере. На моем примере, примере действующего депутата Челябинской городской думы и действующего СВО. До начала голосования есть время каждому жителю принять решение за кого голосовать, а организационному комитету есть время, чтобы исправить свои ошибки и предоставить всем кандидатам одинаковые условия, а избирателю полноценный выбор», — написал Панов в своем telegram-канале. Он также пояснил, что подал документы онлайн, находясь во фронтовой зоне. При этом у него не было сканов части документов, которые — с учетом участия в праймериз 2014 и 2019 годов — имеются в реготделении ЕР, также как и информация о смене фамилии и «ошибках юности», попавших под статьи уголовного кодекса. С учетом участия в спецоперации, по его мнению, бывшие однопартийцы могли бы запросить недостающие бумаги у его помощников. Реакции реготделения ЕР пока не последовало. «Кстати, что касаемо этого момента, уже в ходе начавшегося приема документов, одному из кандидатов, имевшему аналогичные факты в биографии, организационный комитет позволяет полноценно участвовать в процедуре предварительного голосования. Надо ли говорить, что при этом этот, безусловно уважаемый мной, коллега конечно не имеет никакого отношения к участникам СВО?» — задается также вопросом Панов. В молодости депутат был судим за бандитизм. Он организовал банду, получившую неофициальное название «Казаки», по его фамилии. Панов, на тот момент Казак, был приговорен в 1996 году к шести годам лишения свободы, из которых отсидел четыре и вышел по УДО. Об этом факте стало известно в декабре 2016 года, когда выяснилось, что Панов скрыл от ЕР свое криминальное прошлое. За это его сняли с поста руководителя политсовета ЕР в Металлургическом районе Челябинска. К тому времени он уже семь лет как сменил фамилию. Панов был заочно исключен из ЕР «за дискредитацию партии» областным политсоветом после того, как перестал выходить на связь с начала сентября 2023 года после допроса в СКР. Поводом стали обыски и аресты, проведенные ФСБ в рамках расследования многомиллионных махинаций в МУП «ПОВВ». Еще одной причиной стал разгром офиса ЕР в Металлургическом районе Челябинска. С исключением народный избранник не согласился и подал в суд на региональное руководство партии. К тому же, как выяснилось, осенью 2023 года он подписал контракт об участии в спецоперации и отбыл на фронт, а затем и продлил контракт с подразделением «Эспаньола».