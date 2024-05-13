Правительство поддержало проект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительство РФ поддержало законопроект о запрете на продажу энергетиков детям при условии, что тот будет доработан
Правительство РФ поддержало законопроект о запрете на продажу энергетиков детям при условии, что тот будет доработан Фото:

Правительство РФ поддержало инициативу о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Однако власти отметили, что законопроект еще требует доработки. Соответствующий документ имеется в распоряжении журналистов.

"Правительство РФ концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — сказано в документе. Он имеется в распоряжении РИА Новости.

Госдума неоднократно предлагала запретить продажу энергетиков подросткам. В последний раз данный вопрос поднимал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Отмечается запрет именно п всей территории России. На сегодня в части регионов уже действует заперт на продажу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство РФ поддержало инициативу о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Однако власти отметили, что законопроект еще требует доработки. Соответствующий документ имеется в распоряжении журналистов. "Правительство РФ концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — сказано в документе. Он имеется в распоряжении РИА Новости. Госдума неоднократно предлагала запретить продажу энергетиков подросткам. В последний раз данный вопрос поднимал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Отмечается запрет именно п всей территории России. На сегодня в части регионов уже действует заперт на продажу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...