Правительство поддержало проект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Правительство РФ поддержало инициативу о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Однако власти отметили, что законопроект еще требует доработки. Соответствующий документ имеется в распоряжении журналистов.
"Правительство РФ концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — сказано в документе. Он имеется в распоряжении РИА Новости.
Госдума неоднократно предлагала запретить продажу энергетиков подросткам. В последний раз данный вопрос поднимал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Отмечается запрет именно п всей территории России. На сегодня в части регионов уже действует заперт на продажу.
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