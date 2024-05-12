В челябинском нацпарке бушует метель. Видео

13 мая 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

Несмотря на метель тысячи туристов приехали покорять вершины «Таганая» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В нацпарке «Таганай» (Челябинская область) 13 мая бушует метель. Но, как отметили в пресс-службе парка, погодные условия не помешали туристам посетить заповедные места. «Вот так в этом году выглядит майский поход по Таганаю. Но, несмотря на метели и другие погодные казусы, в праздничные выходные в национальном парке побывало почти 9200 туристов», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Таганая». Там отметили, что около половины из всех туристов — жители Челябинской области. 1400 человек приехали из Свердловской области, 330 — из Башкортостана, по 260 — из Татарстана и Московской области. Также заповедник посетили два гражданина Азербайджана, и двое канадцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нацпарке «Таганай» (Челябинская область) 13 мая бушует метель. Но, как отметили в пресс-службе парка, погодные условия не помешали туристам посетить заповедные места. «Вот так в этом году выглядит майский поход по Таганаю. Но, несмотря на метели и другие погодные казусы, в праздничные выходные в национальном парке побывало почти 9200 туристов», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Таганая». Там отметили, что около половины из всех туристов — жители Челябинской области. 1400 человек приехали из Свердловской области, 330 — из Башкортостана, по 260 — из Татарстана и Московской области. Также заповедник посетили два гражданина Азербайджана, и двое канадцев.