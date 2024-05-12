12 мая 2024
11 мая 2024

В челябинском нацпарке бушует метель. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Таганай. Златоуст, снег, буран, облако, путешественник, тундра, таганай, арктика
Несмотря на метель тысячи туристов приехали покорять вершины «Таганая» Фото:

В нацпарке «Таганай» (Челябинская область) 13 мая бушует метель. Но, как отметили в пресс-службе парка, погодные условия не помешали туристам посетить заповедные места.

«Вот так в этом году выглядит майский поход по Таганаю. Но, несмотря на метели и другие погодные казусы, в праздничные выходные в национальном парке побывало почти 9200 туристов», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Таганая».

Там отметили, что около половины из всех туристов — жители Челябинской области. 1400 человек приехали из Свердловской области, 330 — из Башкортостана, по 260 — из Татарстана и Московской области. Также заповедник посетили два гражданина Азербайджана, и двое канадцев.

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В нацпарке «Таганай» (Челябинская область) 13 мая бушует метель. Но, как отметили в пресс-службе парка, погодные условия не помешали туристам посетить заповедные места. «Вот так в этом году выглядит майский поход по Таганаю. Но, несмотря на метели и другие погодные казусы, в праздничные выходные в национальном парке побывало почти 9200 туристов», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Таганая». Там отметили, что около половины из всех туристов — жители Челябинской области. 1400 человек приехали из Свердловской области, 330 — из Башкортостана, по 260 — из Татарстана и Московской области. Также заповедник посетили два гражданина Азербайджана, и двое канадцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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