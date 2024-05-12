12 мая 2024

В Снежинске перенесли сроки окончания отопительного сезона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
В Снежинске отопление отключат на неделю позже запланированного Фото:

В Снежинске Челябинской области на неделю перенесли сроки окончания отопительного сезона из-за похолодания. Об этом сообщили в официальном паблике администрации города в соцсети.

«В связи с похолоданием завершение отопительного сезона перенесено на 20 мая. Отключение отопления, запланированное на сегодня, 13 мая, произведут позже на неделю», — говорится в официальной группе мэрии Снежинска в соцсети «ВКонтакте».

Отопительный сезон в большинстве городов Челябинской области был завершен в конце апреля из-за длительного потепления. После похолодания администрации ряда городов приняли решение о возобновлении подачи теплоносителя. Так, в Усть-Катаве отопительный сезон был возобновлен 6 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Снежинске Челябинской области на неделю перенесли сроки окончания отопительного сезона из-за похолодания. Об этом сообщили в официальном паблике администрации города в соцсети. «В связи с похолоданием завершение отопительного сезона перенесено на 20 мая. Отключение отопления, запланированное на сегодня, 13 мая, произведут позже на неделю», — говорится в официальной группе мэрии Снежинска в соцсети «ВКонтакте». Отопительный сезон в большинстве городов Челябинской области был завершен в конце апреля из-за длительного потепления. После похолодания администрации ряда городов приняли решение о возобновлении подачи теплоносителя. Так, в Усть-Катаве отопительный сезон был возобновлен 6 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...