В Снежинске перенесли сроки окончания отопительного сезона

В Снежинске Челябинской области на неделю перенесли сроки окончания отопительного сезона из-за похолодания. Об этом сообщили в официальном паблике администрации города в соцсети.
«В связи с похолоданием завершение отопительного сезона перенесено на 20 мая. Отключение отопления, запланированное на сегодня, 13 мая, произведут позже на неделю», — говорится в официальной группе мэрии Снежинска в соцсети «ВКонтакте».
Отопительный сезон в большинстве городов Челябинской области был завершен в конце апреля из-за длительного потепления. После похолодания администрации ряда городов приняли решение о возобновлении подачи теплоносителя. Так, в Усть-Катаве отопительный сезон был возобновлен 6 мая.
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