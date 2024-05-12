В Снежинске перенесли сроки окончания отопительного сезона

13 мая 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

В Снежинске отопление отключат на неделю позже запланированного Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Снежинске Челябинской области на неделю перенесли сроки окончания отопительного сезона из-за похолодания. Об этом сообщили в официальном паблике администрации города в соцсети. «В связи с похолоданием завершение отопительного сезона перенесено на 20 мая. Отключение отопления, запланированное на сегодня, 13 мая, произведут позже на неделю», — говорится в официальной группе мэрии Снежинска в соцсети «ВКонтакте». Отопительный сезон в большинстве городов Челябинской области был завершен в конце апреля из-за длительного потепления. После похолодания администрации ряда городов приняли решение о возобновлении подачи теплоносителя. Так, в Усть-Катаве отопительный сезон был возобновлен 6 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Снежинске Челябинской области на неделю перенесли сроки окончания отопительного сезона из-за похолодания. Об этом сообщили в официальном паблике администрации города в соцсети. «В связи с похолоданием завершение отопительного сезона перенесено на 20 мая. Отключение отопления, запланированное на сегодня, 13 мая, произведут позже на неделю», — говорится в официальной группе мэрии Снежинска в соцсети «ВКонтакте». Отопительный сезон в большинстве городов Челябинской области был завершен в конце апреля из-за длительного потепления. После похолодания администрации ряда городов приняли решение о возобновлении подачи теплоносителя. Так, в Усть-Катаве отопительный сезон был возобновлен 6 мая.