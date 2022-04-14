Челябинский парламент назначил спецзаседание по поручению Путина

Выплаты «путинского пособия» челябинским детям начнутся с 1 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экстренную сессию в связи с новыми «детскими» бюджетными выплатами, назначенными Владимиром Путиным, заксобрание Челябинской области проведет 18 апреля. Эту информацию подтвердили URA.RU в ЗСО.

«Сессия назначена на 28 апреля, но заседание по этой теме пройдет уже в ближайший понедельник. Это объясняется важностью вопроса — исполнения поручения главы государства ждут порядка 133 тысяч жителей региона, которым положены новые выплаты на детей от 8 до 17 лет», — пояснил URA.RU председатель областного парламента Александр Лазарев.

Вопросов в повестке сессии всего два, они связаны с принятием региональным законопроектом «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет». Поэтому решено провести внеочередную сессию в формате видеоконференции.

На выплаты южноуральцам потребуется почти 13 млрд рублей. Из них 21% — то есть примерно 2,7 млрд рублей — перечислят из бюджета Челябинской области. Остальные деньги придут из Москвы.

Новые выплаты для семей с детьми анонсировали 8 марта. Эта и другие меры поддержки россиян стали ответом государства на западные санкции, введенные после начала специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин распорядился поддержать семьи с невысокими доходами.