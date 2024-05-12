Челябинских продавцов продуктов питания массово проверят

В Челябинской области массово проверят продавцов продуктов питания, торгующих животноводческой продукцией. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, под контроль попадут 797 компаний и предпринимателей, которые не зарегистрированы в системах ведомства.
«Управление объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 20 хозяйствующим субъектам региона. Нарушители работают в сфере общественного питания. В ближайшее время будут проверены еще 797 челябинских субъектов, незарегистрированных в электронных системах Россельхознадзора», — пояснили URA.RU в ведомстве.
Нарушением признали то, что компании не зарегистрированы в системе «Цербер» и не оформляют электронные ветеринарные сопроводительные документы. В апреле специалисты выявили несоблюдение требований к ветеринарно-санитарной безопасности и прослеживаемости продукции.
С начала года Россельхознадзор объявил предостережения 174 хозяйствующим субъектам за подобные нарушения. Свою работу фирмы ведут не только в Челябинской, но и Курганской, Свердловской областях.
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