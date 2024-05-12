12 мая 2024

Челябинских продавцов продуктов питания массово проверят

© Служба новостей «URA.RU»
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На мясоперерабатывающем предприятии. Магнитогорск, продукты, продавец, витрина, мясная продукция, еда, прилавок
Челябинские продавцы животноводческой продукции попадут под массовые проверки Фото:

В Челябинской области массово проверят продавцов продуктов питания, торгующих животноводческой продукцией. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, под контроль попадут 797 компаний и предпринимателей, которые не зарегистрированы в системах ведомства.

«Управление объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 20 хозяйствующим субъектам региона. Нарушители работают в сфере общественного питания. В ближайшее время будут проверены еще 797 челябинских субъектов, незарегистрированных в электронных системах Россельхознадзора», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Нарушением признали то, что компании не зарегистрированы в системе «Цербер» и не оформляют электронные ветеринарные сопроводительные документы. В апреле специалисты выявили несоблюдение требований к ветеринарно-санитарной безопасности и прослеживаемости продукции.

С начала года Россельхознадзор объявил предостережения 174 хозяйствующим субъектам за подобные нарушения. Свою работу фирмы ведут не только в Челябинской, но и Курганской, Свердловской областях.

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В Челябинской области массово проверят продавцов продуктов питания, торгующих животноводческой продукцией. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, под контроль попадут 797 компаний и предпринимателей, которые не зарегистрированы в системах ведомства. «Управление объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 20 хозяйствующим субъектам региона. Нарушители работают в сфере общественного питания. В ближайшее время будут проверены еще 797 челябинских субъектов, незарегистрированных в электронных системах Россельхознадзора», — пояснили URA.RU в ведомстве. Нарушением признали то, что компании не зарегистрированы в системе «Цербер» и не оформляют электронные ветеринарные сопроводительные документы. В апреле специалисты выявили несоблюдение требований к ветеринарно-санитарной безопасности и прослеживаемости продукции. С начала года Россельхознадзор объявил предостережения 174 хозяйствующим субъектам за подобные нарушения. Свою работу фирмы ведут не только в Челябинской, но и Курганской, Свердловской областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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