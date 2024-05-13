Под Каменском-Шахтинском (Ростовская область) произошел взрыв. Предварительно известно, что погибших нет, но есть двое пострадавших. Об этом написал губернатор региона Василий Голубев.
"Сегодня около 10 утра в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского в результате взрыва разрушено частное домовладение. По предварительным данным, погибших нет, два пострадавших жителя с ожогами доставлены в горбольницу", — подчеркнул губернатор Голубев в своем telegram-канале. На месте происшествия действуют оперативные службы, проходят следственные мероприятия.
Украина периодически атакует приграничные российские территории. Под удар попадает и Ростовская область.
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