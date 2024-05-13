Голубев: в Ростовской области произошел взрыв с пострадавшими. Фото

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Василий Голубев подчеркнул, что в ходе взрыва пострадали двое
Василий Голубев подчеркнул, что в ходе взрыва пострадали двое Фото:

Под Каменском-Шахтинском (Ростовская область) произошел взрыв. Предварительно известно, что погибших нет, но есть двое пострадавших. Об этом написал губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня около 10 утра в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского в результате взрыва разрушено частное домовладение. По предварительным данным, погибших нет, два пострадавших жителя с ожогами доставлены в горбольницу", — подчеркнул губернатор Голубев в своем telegram-канале. На месте происшествия действуют оперативные службы, проходят следственные мероприятия.

Украина периодически атакует приграничные российские территории. Под удар попадает и Ростовская область.

В Ростовской области произошел взрыв
В Ростовской области произошел взрыв
Фото:

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Под Каменском-Шахтинском (Ростовская область) произошел взрыв. Предварительно известно, что погибших нет, но есть двое пострадавших. Об этом написал губернатор региона Василий Голубев. "Сегодня около 10 утра в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского в результате взрыва разрушено частное домовладение. По предварительным данным, погибших нет, два пострадавших жителя с ожогами доставлены в горбольницу", — подчеркнул губернатор Голубев в своем telegram-канале. На месте происшествия действуют оперативные службы, проходят следственные мероприятия. Украина периодически атакует приграничные российские территории. Под удар попадает и Ростовская область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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