С тренером ХК «Металлург» произошел казус перед церемонией награждения

Тренер ХК «Металлург» Разин забыл взять костюм на церемонию награждения

13 мая 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Андрей Разин забыл вещи для церемонии награждения дома Фото: Илья Московец © URA.RU Тренер ХК «Металлург» (Челябинская область) Андрей Разин забыл взять костюм, приготовленный для церемонии награждения КХЛ. О казусе сообщила его жена, Татьяна, добавив, что ее пиджак супруг также выложил и забыл дома. «Летим в Москву на награждение! Андрей забыл чехол с костюмом на церемонию и одеждой на телевидение! И мой пиджак тоже переложил и забыл! Очень смешное начало!» — написала Татьяна Разина в своем telegram-канале. Церемония закрытия пройдет 13 мая в Москве. Разин стал одним из кандидатов на приз «Лучшему тренеру сезона». Вместе с ним в номинации участвуют тренеры «Северстали» Андрей Козырев и «Локомотива» Игорь Никитин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тренер ХК «Металлург» (Челябинская область) Андрей Разин забыл взять костюм, приготовленный для церемонии награждения КХЛ. О казусе сообщила его жена, Татьяна, добавив, что ее пиджак супруг также выложил и забыл дома. «Летим в Москву на награждение! Андрей забыл чехол с костюмом на церемонию и одеждой на телевидение! И мой пиджак тоже переложил и забыл! Очень смешное начало!» — написала Татьяна Разина в своем telegram-канале. Церемония закрытия пройдет 13 мая в Москве. Разин стал одним из кандидатов на приз «Лучшему тренеру сезона». Вместе с ним в номинации участвуют тренеры «Северстали» Андрей Козырев и «Локомотива» Игорь Никитин.