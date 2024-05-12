12 мая 2024
11 мая 2024

С тренером ХК «Металлург» произошел казус перед церемонией награждения

Тренер ХК «Металлург» Разин забыл взять костюм на церемонию награждения
© Служба новостей «URA.RU»
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«Автомобилист» – «Металлург». Плей-офф. Екатеринбург, разин андрей
Андрей Разин забыл вещи для церемонии награждения дома Фото:

Тренер ХК «Металлург» (Челябинская область) Андрей Разин забыл взять костюм, приготовленный для церемонии награждения КХЛ. О казусе сообщила его жена, Татьяна, добавив, что ее пиджак супруг также выложил и забыл дома.

«Летим в Москву на награждение! Андрей забыл чехол с костюмом на церемонию и одеждой на телевидение! И мой пиджак тоже переложил и забыл! Очень смешное начало!» — написала Татьяна Разина в своем telegram-канале.

Церемония закрытия пройдет 13 мая в Москве. Разин стал одним из кандидатов на приз «Лучшему тренеру сезона». Вместе с ним в номинации участвуют тренеры «Северстали» Андрей Козырев и «Локомотива» Игорь Никитин.

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Тренер ХК «Металлург» (Челябинская область) Андрей Разин забыл взять костюм, приготовленный для церемонии награждения КХЛ. О казусе сообщила его жена, Татьяна, добавив, что ее пиджак супруг также выложил и забыл дома. «Летим в Москву на награждение! Андрей забыл чехол с костюмом на церемонию и одеждой на телевидение! И мой пиджак тоже переложил и забыл! Очень смешное начало!» — написала Татьяна Разина в своем telegram-канале. Церемония закрытия пройдет 13 мая в Москве. Разин стал одним из кандидатов на приз «Лучшему тренеру сезона». Вместе с ним в номинации участвуют тренеры «Северстали» Андрей Козырев и «Локомотива» Игорь Никитин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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