С тренером ХК «Металлург» произошел казус перед церемонией награждения

Тренер ХК «Металлург» (Челябинская область) Андрей Разин забыл взять костюм, приготовленный для церемонии награждения КХЛ. О казусе сообщила его жена, Татьяна, добавив, что ее пиджак супруг также выложил и забыл дома.
«Летим в Москву на награждение! Андрей забыл чехол с костюмом на церемонию и одеждой на телевидение! И мой пиджак тоже переложил и забыл! Очень смешное начало!» — написала Татьяна Разина в своем telegram-канале.
Церемония закрытия пройдет 13 мая в Москве. Разин стал одним из кандидатов на приз «Лучшему тренеру сезона». Вместе с ним в номинации участвуют тренеры «Северстали» Андрей Козырев и «Локомотива» Игорь Никитин.
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