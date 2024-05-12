В школе и детсаду Челябинска обнаружили туберкулез

13 мая 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

По словам родителей, учащихся уже направили на анализы и провели прием у фтизиатра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школе №74 и филиале детсада №354 Челябинска обнаружили туберкулез. Об этом 13 мая сообщили родители ребенка, одноклассницей которого оказалась дочка больного туберкулезом открытой формы. «У девочки обнаружили туберкулез. Отец ее болеет туберкулезом. Открытая форма. Он живет в квартире с детьми, ходит на работу. У второго ребенка тоже туберкулез», — сообщил родитель одного из учеников «31 каналу». О туберкулезе третьеклассники рассказали родителям в апреле. По данным канала, информацию о заболевшей девочке подтвердил директор, а региональный Роспотребнадзор предписал взять у детей анализы. В мае состоялся прием у фтизиатра, куда отказались идти родители одного из учеников. Челябинцы заявили, что туберкулезом заразился и младший сын мужчины. Мальчик посещает подразделение детсада №354 и теперь проходит терапию. По словам родителей, у одного из воспитанников той же группы обнаружили туберкулез. URA.RU обратилось за комментарием к руководству учреждений. Там на звонок корреспондента не ответили. Ответ Роспотребнадзора по региону на запрос агентства будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школе №74 и филиале детсада №354 Челябинска обнаружили туберкулез. Об этом 13 мая сообщили родители ребенка, одноклассницей которого оказалась дочка больного туберкулезом открытой формы. «У девочки обнаружили туберкулез. Отец ее болеет туберкулезом. Открытая форма. Он живет в квартире с детьми, ходит на работу. У второго ребенка тоже туберкулез», — сообщил родитель одного из учеников «31 каналу». О туберкулезе третьеклассники рассказали родителям в апреле. По данным канала, информацию о заболевшей девочке подтвердил директор, а региональный Роспотребнадзор предписал взять у детей анализы. В мае состоялся прием у фтизиатра, куда отказались идти родители одного из учеников. Челябинцы заявили, что туберкулезом заразился и младший сын мужчины. Мальчик посещает подразделение детсада №354 и теперь проходит терапию. По словам родителей, у одного из воспитанников той же группы обнаружили туберкулез. URA.RU обратилось за комментарием к руководству учреждений. Там на звонок корреспондента не ответили. Ответ Роспотребнадзора по региону на запрос агентства будет опубликован после получения.