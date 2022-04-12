На новые путинские выплаты челябинцам потратят 13 млрд рублей

Выплаты начнутся уже с 1 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Порядка 133 тысяч человек в Челябинской области получат выплаты на детей от 8 до 17 лет, введенные президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. На эти цели потратят почти 12,8 млрд рублей.

«Оценочно получателями президентских выплат станут 133 тысячи человек. Доля софинансирования бюджета Челябинской области составит 21%, то есть 2,7 млрд рублей», — пояснила URA.RU куратор социального блока.

Таким образом, общая сумма составит порядка 12,8 млрд рублей. Для утверждения соответствующего законопроекта депутатам заксобрания Челябинской области предстоит собраться на внеочередное заседание.

Для получения права на поддержку среднедушевой доход в семье — сумма, приходящаяся на каждого из ее членов — не должен превышать 11 тысяч 887 рублей. Соответственно, сумма поддержки составит 50% от прожиточного минимума на ребенка, который для Челябинской области в 2022 году составляет 12 тысяч 444 рубля — то есть 6 тысяч 222 рубля. Впрочем, если и с учетом этой суммы среднедушевой доход не превысит 11 тысяч 887 рублей, пособие увеличат.

Новые выплаты на детей стали ответом на санкционную атаку Запада. После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию, которое длиться в нулевых. Президент РФ Владимир Путин распорядился поддержать семьи с невысокими доходами.