Горнолыжник на большой скорости сбил четырех человек (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьница из Каслей (Челябинская область) получила серьезные травмы на курорте Домбай в Карачаево-Черкессии, когда ее на огромной скорости сбил горнолыжник. Тринадцатилетняя девочка чудом выжила и теперь передвигается на инвалидной коляске, а виновник не понес никакого наказания. Об этом URA.RU рассказала мама пострадавшей девочки.

«В январе 2022 года я со своими дочками отдыхала в Домбай, это горнолыжный курорт. Младшая дочь не умела кататься и училась вместе с инструктором на сноуборде на небольшой высоте, когда в нее и еще троих отдыхающих въехал мужчина. Удар был такой, что дочь получила открытый перелом обеих ног и начала истекать кровью», — сообщила URA.RU Ольга Сергеевна, мама пострадавшей девочки.

По словам матери, спасатели и скорая доставили девочку в республиканскую больницу Черкесска. Врачи выяснили, что у ребенка в двух местах сломана берцовая кость правой ноги, а левая нога раздроблена — с осколочным переломом. Операция длилась около двух часов. Потом из-за потери крови школьница провела больше двух суток в реанимации.

Девятнадцатилетний виновник аварии испугался и скрылся, но его сумели опознать и найти по камерам видеонаблюдения. Это оказался местный житель Карачаевска. Полиция допросила мужчину. По словам мамы девочки, после этого родственники парня начали упрашивать ее замять дело.

«В нашей ситуации должно быть заведено дело по статье 118 УК РФ — причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью, но этого до сих пор не сделано. Такое ощущение, что пытаются замять дело. Прошло столько времени, но мы так и не получили внятного ответа от следствия. Нам говорят, что полиция сделала запросы в горнолыжный центр, но ответы им не пришли. У моей дочери украли детство. Она никогда не сидела без дела — занималась танцами, легкой атлетикой и любила бегать», — рассказала жительница Каслей.

По словам матери, ее дочка сейчас находится дома, проходит лечение, но стесняется показаться своим друзьям в школе в инвалидной коляске. URA.RU направило запрос в Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. На момент опубликования статьи ответа не поступило.

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