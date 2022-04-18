Средняя зарплата екатеринбуржцев выросла за 2021 год

Средняя заработная плата екатеринбуржцев в 2021 году выросла до 63 893 рублей. Такое исследование провел аналитический отдел городской думы, доклад которого есть в распоряжении URA.RU.
Согласно документу, по сравнению с 2020 годом этот показатель вырос сразу на 10,5%. Исследования мэрии показывают, что зарплаты екатеринбуржцев выше областной, которая составляет 48 415 рублей. Также екатеринбуржцы получают больше, чем составляет средняя зарплата по РФ — 56 545 рублей.
Ранее URA.RU писало, что, по подсчетам аналитиков сайта Trud.com, за последние два года средняя зарплата екатеринбуржцев упала. На конец 2021 года среднюю зарплату в городе оценили в 42 945 рублей. «За 2020—2021 годы в Екатеринбурге зарплаты снизились на 14%. По данным Trud.com, 2021 год для рынка труда Екатеринбурга оказался более благоприятным по сравнению с 2020 годом», — сообщили аналитики.
Средняя заработная плата екатеринбуржцев в 2021 году выросла до 63 893 рублей. Такое исследование провел аналитический отдел городской думы, доклад которого есть в распоряжении URA.RU. Согласно документу, по сравнению с 2020 годом этот показатель вырос сразу на 10,5%. Исследования мэрии показывают, что зарплаты екатеринбуржцев выше областной, которая составляет 48 415 рублей. Также екатеринбуржцы получают больше, чем составляет средняя зарплата по РФ — 56 545 рублей. Ранее URA.RU писало, что, по подсчетам аналитиков сайта Trud.com, за последние два года средняя зарплата екатеринбуржцев упала. На конец 2021 года среднюю зарплату в городе оценили в 42 945 рублей. «За 2020—2021 годы в Екатеринбурге зарплаты снизились на 14%. По данным Trud.com, 2021 год для рынка труда Екатеринбурга оказался более благоприятным по сравнению с 2020 годом», — сообщили аналитики.