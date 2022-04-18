18 апреля 2022

Средняя зарплата екатеринбуржцев выросла за 2021 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата екатеринбуржцев за год выросла на 10,5% Фото:

Средняя заработная плата екатеринбуржцев в 2021 году выросла до 63 893 рублей. Такое исследование провел аналитический отдел городской думы, доклад которого есть в распоряжении URA.RU.

Согласно документу, по сравнению с 2020 годом этот показатель вырос сразу на 10,5%. Исследования мэрии показывают, что зарплаты екатеринбуржцев выше областной, которая составляет 48 415 рублей. Также екатеринбуржцы получают больше, чем составляет средняя зарплата по РФ — 56 545 рублей.

Ранее URA.RU писало, что, по подсчетам аналитиков сайта Trud.com, за последние два года средняя зарплата екатеринбуржцев упала. На конец 2021 года среднюю зарплату в городе оценили в 42 945 рублей. «За 2020—2021 годы в Екатеринбурге зарплаты снизились на 14%. По данным Trud.com, 2021 год для рынка труда Екатеринбурга оказался более благоприятным по сравнению с 2020 годом», — сообщили аналитики.

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Средняя заработная плата екатеринбуржцев в 2021 году выросла до 63 893 рублей. Такое исследование провел аналитический отдел городской думы, доклад которого есть в распоряжении URA.RU. Согласно документу, по сравнению с 2020 годом этот показатель вырос сразу на 10,5%. Исследования мэрии показывают, что зарплаты екатеринбуржцев выше областной, которая составляет 48 415 рублей. Также екатеринбуржцы получают больше, чем составляет средняя зарплата по РФ — 56 545 рублей. Ранее URA.RU писало, что, по подсчетам аналитиков сайта Trud.com, за последние два года средняя зарплата екатеринбуржцев упала. На конец 2021 года среднюю зарплату в городе оценили в 42 945 рублей. «За 2020—2021 годы в Екатеринбурге зарплаты снизились на 14%. По данным Trud.com, 2021 год для рынка труда Екатеринбурга оказался более благоприятным по сравнению с 2020 годом», — сообщили аналитики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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