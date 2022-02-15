В Екатеринбурге за два года упала средняя зарплата. Сильнее всех пострадали телохранители

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За 2020—2021 годы средняя зарплата екатеринбуржцев снизилась на 14% Фото:

Средняя зарплата екатеринбуржцев в 2020-2021 снизилась на 14%. На конец 2021 года средняя зарплата в городе составляла 42 945 рублей. При этом больше всех зарплата упала у личных телохранителей, сторожей и хореографов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба сайта по поиску работы trud.com.

«За 2020—2021 годы в Екатеринбурге зарплаты снизились на 14%. По данным Trud.com, 2021 год для рынка труда Екатеринбурга оказался более благоприятным по сравнению с 2020 годом. Эту же тенденцию отмечает государственная служба занятости региона: согласно официальной статистике, уровень безработицы в 2021-м снизился в 12 раз и к концу года составил 0,5%», — сообщает пресс-служба.

Самые существенные снижения зарплат в прошлом году коснулись:

  • личных телохранителей -45%;
  • сторожей-охранников -28%;
  • педагогов-хореографов -24%;

Существенные повышения зарплат в 2021 году отмечены в следующих профессиях:

  • автослесарь грузового авто +120%;
  • руководитель отдела кадров +95%;
  • слесарь-сварщик +94%;

Ранее сообщалось, что на Урале за 2021 год выросли средние зарплаты. Средняя зарплата за декабрь прошлого года в регионе составила 51,7 тысячи рублей до вычета налога на доход.

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Средняя зарплата екатеринбуржцев в 2020-2021 снизилась на 14%. На конец 2021 года средняя зарплата в городе составляла 42 945 рублей. При этом больше всех зарплата упала у личных телохранителей, сторожей и хореографов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба сайта по поиску работы trud.com. «За 2020—2021 годы в Екатеринбурге зарплаты снизились на 14%. По данным Trud.com, 2021 год для рынка труда Екатеринбурга оказался более благоприятным по сравнению с 2020 годом. Эту же тенденцию отмечает государственная служба занятости региона: согласно официальной статистике, уровень безработицы в 2021-м снизился в 12 раз и к концу года составил 0,5%», — сообщает пресс-служба. Самые существенные снижения зарплат в прошлом году коснулись: Существенные повышения зарплат в 2021 году отмечены в следующих профессиях: Ранее сообщалось, что на Урале за 2021 год выросли средние зарплаты. Средняя зарплата за декабрь прошлого года в регионе составила 51,7 тысячи рублей до вычета налога на доход.
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