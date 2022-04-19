Шойгу заявил о новых способах ведения боевых действий ВС РФ

Сергей Шойгу отметил, что в планах у Минобороны РФ — обеспечение армии передовой военной техникой
Вооруженные силы РФ будут использовать новые способы ведения боевых действий на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», — сообщил Шойгу. Его слова передает ТАСС.
Глава Минобороны РФ добавил, что план действий военного ведомства заключается в дальнейшем развитии армии и флота. Кроме того, в приоритетах — обеспечение российской армии передовой военной техникой.
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