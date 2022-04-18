Пермская колония накормит жителей Донбасса своей тушенкой

Тушенку отправят вместе с очередной партией гуманитарного груза Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тушенку, изготовленную в исправительной колонии №28 (Березники, Пермский край), отправят жителям Донбасса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора края.

«20 апреля состоится передача партии мясных консервов от ГУ ФСИН РФ по Пермскому краю в формируемую 3-ю колонну гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Более 1,5 тонн тушенки изготовлено на производственных мощностях колонии №28», — сообщили в пресс-службе

В ИК-28 также изготавливают спецодежду и форменное обмундирование для различных силовых ведомств. Помимо этого колония занимается производством изделий из лозы, рогоза и керамики. Исправительное учреждение известно тем, что в нем по обвинению в хулиганстве отбывала наказание участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

На Украине с 24 февраля проводится спецоперация по денацификации и демилитаризации этой страны. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой, которая не направлена на оккупацию Украины. Глава государства отмечал, что безусловным приоритетом российских войск является недопущение жертв среди мирного населения.