19 апреля 2022

НМ ДНР: боевики «Азова»* расстреливали бойцов, пытавшихся сдаться

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Народная милиция ДНР: националисты из «Азова»* расстреливали в спины украинских военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевики «Азова» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) безжалостно стреляли в спины украинских солдат, которые решили сдаться. Об этом рассказала Народная милиция ДНР.

«Азовцы расстреливали в спины солдат ВСУ, которые решили воспользоваться листовками-пропусками», — говорится в сообщении в Telegram-канале милиции. Корреспондент «Известий» Семен Еремин показал агитационную листовку от ДНР с призывом сложить оружие. Рядом с ней было найдено пять тел погибших украинских военных. ВСУ запретили им сдаваться в плен бойцам ДНР. Отмечено, что листовки с призывом сдаться разбрасывает донецкая артиллерия при помощи специальных снарядов.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что власти Украины запретили боевикам «Азова» вести переговоры о сдаче в плен к российским военнослужащим. В Минобороны пояснили, что нацистам «Азова» приказали на месте расстреливать любых желающих сложить оружие ради украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Ранее Минобороны РФ предложило сдаться украинским боевикам, закрытым на территории «Азовстали» в катастрофическом положении. При этом российская сторона гарантировала каждому сдавшемуся солдату сохранение жизни. Националисты отказались принимать это предложение.

*Батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен на территории РФ

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Боевики «Азова» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) безжалостно стреляли в спины украинских солдат, которые решили сдаться. Об этом рассказала Народная милиция ДНР. «Азовцы расстреливали в спины солдат ВСУ, которые решили воспользоваться листовками-пропусками», — говорится в сообщении в Telegram-канале милиции. Корреспондент «Известий» Семен Еремин показал агитационную листовку от ДНР с призывом сложить оружие. Рядом с ней было найдено пять тел погибших украинских военных. ВСУ запретили им сдаваться в плен бойцам ДНР. Отмечено, что листовки с призывом сдаться разбрасывает донецкая артиллерия при помощи специальных снарядов. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что власти Украины запретили боевикам «Азова» вести переговоры о сдаче в плен к российским военнослужащим. В Минобороны пояснили, что нацистам «Азова» приказали на месте расстреливать любых желающих сложить оружие ради украинских военнослужащих и иностранных наемников. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Ранее Минобороны РФ предложило сдаться украинским боевикам, закрытым на территории «Азовстали» в катастрофическом положении. При этом российская сторона гарантировала каждому сдавшемуся солдату сохранение жизни. Националисты отказались принимать это предложение. *Батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен на территории РФ
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