Текслер отправится по проблемным дорогам Челябинска

Алексей Текслер ждет предложения от горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер готовится совершить объезд по проблемным дорогам Челябинска. Об этом глава региона написал 20 апреля в своем telegram-канале.

«В пятницу у меня будет объезд по проблемным дорогам Челябинска. В целом картина ясна, город перечень ремонтных работ готовит. Но я хочу знать ваше мнение», — написал Текслер.

Губернатор отметил, что ему интересно мнение челябинцев — какие дороги по их мнению нуждаются в ремонте и на что следует обратить особое внимание. Предложения от горожан губернатор ждет в telegram-канале ждет по адресу @alexeytexler_chat.

На строительство и ремонт дорог в области в текущем году направят 20 млрд рублей. Как рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, средства на эти цели выделены из федерального и регионального бюджетов.