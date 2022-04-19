19 апреля 2022

Текслер отправится по проблемным дорогам Челябинска

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Алексей Текслер проверил готовность к вводу в эксплуатацию двух путепроводов. Челябинск, разметка, путепровод, текслер алексей, дорога, троицкий тракт, путепровод на дарвина, путепровод на коксохиме
Алексей Текслер ждет предложения от горожан Фото:

Губернатор Алексей Текслер готовится совершить объезд по проблемным дорогам Челябинска. Об этом глава региона написал 20 апреля в своем telegram-канале.

«В пятницу у меня будет объезд по проблемным дорогам Челябинска. В целом картина ясна, город перечень ремонтных работ готовит. Но я хочу знать ваше мнение», — написал Текслер.

Губернатор отметил, что ему интересно мнение челябинцев — какие дороги по их мнению нуждаются в ремонте и на что следует обратить особое внимание. Предложения от горожан губернатор ждет в telegram-канале ждет по адресу @alexeytexler_chat.

На строительство и ремонт дорог в области в текущем году направят 20 млрд рублей. Как рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, средства на эти цели выделены из федерального и регионального бюджетов.

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Губернатор Алексей Текслер готовится совершить объезд по проблемным дорогам Челябинска. Об этом глава региона написал 20 апреля в своем telegram-канале. «В пятницу у меня будет объезд по проблемным дорогам Челябинска. В целом картина ясна, город перечень ремонтных работ готовит. Но я хочу знать ваше мнение», — написал Текслер. Губернатор отметил, что ему интересно мнение челябинцев — какие дороги по их мнению нуждаются в ремонте и на что следует обратить особое внимание. Предложения от горожан губернатор ждет в telegram-канале ждет по адресу @alexeytexler_chat. На строительство и ремонт дорог в области в текущем году направят 20 млрд рублей. Как рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, средства на эти цели выделены из федерального и регионального бюджетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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