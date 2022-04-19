Текслер отправится по проблемным дорогам Челябинска

Губернатор Алексей Текслер готовится совершить объезд по проблемным дорогам Челябинска. Об этом глава региона написал 20 апреля в своем telegram-канале.
«В пятницу у меня будет объезд по проблемным дорогам Челябинска. В целом картина ясна, город перечень ремонтных работ готовит. Но я хочу знать ваше мнение», — написал Текслер.
Губернатор отметил, что ему интересно мнение челябинцев — какие дороги по их мнению нуждаются в ремонте и на что следует обратить особое внимание. Предложения от горожан губернатор ждет в telegram-канале ждет по адресу @alexeytexler_chat.
На строительство и ремонт дорог в области в текущем году направят 20 млрд рублей. Как рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, средства на эти цели выделены из федерального и регионального бюджетов.
Губернатор Алексей Текслер готовится совершить объезд по проблемным дорогам Челябинска. Об этом глава региона написал 20 апреля в своем telegram-канале. «В пятницу у меня будет объезд по проблемным дорогам Челябинска. В целом картина ясна, город перечень ремонтных работ готовит. Но я хочу знать ваше мнение», — написал Текслер. Губернатор отметил, что ему интересно мнение челябинцев — какие дороги по их мнению нуждаются в ремонте и на что следует обратить особое внимание. Предложения от горожан губернатор ждет в telegram-канале ждет по адресу @alexeytexler_chat. На строительство и ремонт дорог в области в текущем году направят 20 млрд рублей. Как рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, средства на эти цели выделены из федерального и регионального бюджетов.