Дантисты выплатят свердловчанке 700 тысяч, но она вернет коронку

Екатеринбурженка подала в суд из-за того, что последствия установки коронки причиняют ей дискомфорт в виде трения зубов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Чкаловский районный суд Екатеринбурга постановил стоматологическую клинику «Дента-Ви» выплатить свердловчанке более 700 тысяч рублей с условием, что она вернет коронку зуба и зубного протеза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Чкаловского суда.

«В споре со стоматологией екатеринбурженка отсудила более 700 тысяч рублей, но ей предстоит вернуть клинике коронку и протез», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жительница Екатеринбурга подала в суд из-за того, что последствия установки коронки причиняют ей дискомфорт в виде трения зубов — проводя процедуру, дантисты не учли особенности анатомического, физиологического и гигиенического состояния ее зубочелюстной системы и прикуса. В ответ на жалобу горожанки, клиника подала встречный иск о взыскании неосновательного обогащения в виде металлокерамической коронки, установленной на зуб, и мостовидного металлокерамического протеза зубов. Также клиника просила взыскать с пациентки проценты за неосновательное обогащение с января 2021 года до момента фактического возврата неосновательного обогащения.

Суд постановил частично возместить ущерб клинике — вернуть екатеринбурженкой протезы в срок до одного года. В отношении жалобы горожанки суд постановил возместить стоимость услуг в размере 282 650 рублей, неустойку — 282 650 рублей, компенсацию морального вреда — 50 тысяч рублей, расходы по оплате экспертных услуг — 25 тысяч рублей и выплатить 70 тысяч рублей штрафа в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». В общей сумме горожанке должны возместить 710 300 рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам