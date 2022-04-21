Власти ХМАО назначили нового главного спасателя. Прежний стал вице-мэром

22 апреля 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Правительство Югры назначило нового директора «Центроспаса-Югория» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО назначили нового директора АУ «Центроспас-Югория», которым стал Алексей Ланин. Прежний руководитель учреждения Борис Пневский ушел в администрацию Ханты-Мансийского района, где занял пост вице-мэра. Информация о кадровом назначении содержится в материалах к заседанию правительства на сайте окружных властей. «Назначить Ланина Алексея Сергеевича директором казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Центроспас-Югория“ с 26 апреля 2022 года из резерва управленческих кадров Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в документе. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО подтвердили URA.RU информацию о том, что кадровое решение состоялось. Прежний директор «Центроспас-Югория» Борис Пневский назначен заместителем главы Ханты-Мансийского района. Информация об этом значится на сайте районной мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин в конце февраля обзавелся еще одним заместителем. На этот пост перешел помощник первого заместителя губернатора Югры Алексея Охлопкова — Михаил Макеев. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Власти ХМАО назначили нового директора АУ «Центроспас-Югория», которым стал Алексей Ланин. Прежний руководитель учреждения Борис Пневский ушел в администрацию Ханты-Мансийского района, где занял пост вице-мэра. Информация о кадровом назначении содержится в материалах к заседанию правительства на сайте окружных властей. «Назначить Ланина Алексея Сергеевича директором казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Центроспас-Югория“ с 26 апреля 2022 года из резерва управленческих кадров Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в документе. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО подтвердили URA.RU информацию о том, что кадровое решение состоялось. Прежний директор «Центроспас-Югория» Борис Пневский назначен заместителем главы Ханты-Мансийского района. Информация об этом значится на сайте районной мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин в конце февраля обзавелся еще одним заместителем. На этот пост перешел помощник первого заместителя губернатора Югры Алексея Охлопкова — Михаил Макеев.