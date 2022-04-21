Самолеты «Аэрофлота» продолжат летать в Сургут

Авиакомпания не собирается уходить из Сургута Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» не прекратит работать в Сургуте. Об этом в своих личных соцсетях сообщил мэр города Андрей Филатов.

«Хочу поделиться новостью, которая, полагаю, порадует сургутян. Некоторое время назад активно и эмоционально обсуждался вопрос о возможной отмене рейсов по Сургуту компанией „Аэрофлот“. Вопрос стоял таким образом, что авиакомпания вообще прекратит летать из Сургута, передав свои полетные слоты „Победе“. На сегодня располагаю информацией, что такие планы „Аэрофлотом“ как минимум на ближайший летне-осенний период не рассматриваются, продажи билетов на лето уже открыты без ограничений», — сообщил Андрей Филатов.

В «Аэрофлоте» также информацию подтвердили. Компания будет работать в Сургуте без изменений.

Ранее URA.RU сообщало, что «Аэрофлот» намеревался с лета прекратить прямые рейсы из Сургута в Москву, отдавая обслуживание маршрута своей дочке — «Победе». Глава города Андрей Филатов заявил, что такое решение будет означать для сургутян изменение уровня комфорта и обслуживания.