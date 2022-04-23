23 апреля 2022
22 апреля 2022

Текслер с женой и сыном побывал в челябинском храме. Фото

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер поздравил православных со светлым праздником Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с женой Ириной и сыном Михаилом 24 апреля, в Светлое Христово Воскресенье, посетил Свято-Симеоновский кафедральный собор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Этот день наполняет сердца людей особой радостью. Память об искупительной жертве Христа и последующем его Воскресении дарит надежду на спасение каждому верующему, дает силы человеку для преодоления трудностей, побуждает людей быть бережнее и милосерднее друг к другу», — поздравил Текслер православных жителей области с Пасхой.

В день Светлой Пасхи губернатор пожелал всем счастья, любви, здоровья и благополучия. Как сообщает пресс-служба Челябинской митрополии, Благодатный огонь в Челябинск был доставлен вечером 23 апреля. Из Москвы его привез секретарь епархиального управления Игорь Шестаков.

Алексей Текслер в Светлое Христово Воскресенье отправился в храм
Фото:
Алексей, Ирина и Михаил Текслеры побывали в Свято-Симеоновском кафедральном соборе
Фото:

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Челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с женой Ириной и сыном Михаилом 24 апреля, в Светлое Христово Воскресенье, посетил Свято-Симеоновский кафедральный собор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Этот день наполняет сердца людей особой радостью. Память об искупительной жертве Христа и последующем его Воскресении дарит надежду на спасение каждому верующему, дает силы человеку для преодоления трудностей, побуждает людей быть бережнее и милосерднее друг к другу», — поздравил Текслер православных жителей области с Пасхой. В день Светлой Пасхи губернатор пожелал всем счастья, любви, здоровья и благополучия. Как сообщает пресс-служба Челябинской митрополии, Благодатный огонь в Челябинск был доставлен вечером 23 апреля. Из Москвы его привез секретарь епархиального управления Игорь Шестаков.
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