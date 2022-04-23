Алексей Текслер поздравил православных со светлым праздником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с женой Ириной и сыном Михаилом 24 апреля, в Светлое Христово Воскресенье, посетил Свято-Симеоновский кафедральный собор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Этот день наполняет сердца людей особой радостью. Память об искупительной жертве Христа и последующем его Воскресении дарит надежду на спасение каждому верующему, дает силы человеку для преодоления трудностей, побуждает людей быть бережнее и милосерднее друг к другу», — поздравил Текслер православных жителей области с Пасхой.

В день Светлой Пасхи губернатор пожелал всем счастья, любви, здоровья и благополучия. Как сообщает пресс-служба Челябинской митрополии, Благодатный огонь в Челябинск был доставлен вечером 23 апреля. Из Москвы его привез секретарь епархиального управления Игорь Шестаков.

Алексей Текслер в Светлое Христово Воскресенье отправился в храм Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей, Ирина и Михаил Текслеры побывали в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области