Челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с женой Ириной и сыном Михаилом 24 апреля, в Светлое Христово Воскресенье, посетил Свято-Симеоновский кафедральный собор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«Этот день наполняет сердца людей особой радостью. Память об искупительной жертве Христа и последующем его Воскресении дарит надежду на спасение каждому верующему, дает силы человеку для преодоления трудностей, побуждает людей быть бережнее и милосерднее друг к другу», — поздравил Текслер православных жителей области с Пасхой.
В день Светлой Пасхи губернатор пожелал всем счастья, любви, здоровья и благополучия. Как сообщает пресс-служба Челябинской митрополии, Благодатный огонь в Челябинск был доставлен вечером 23 апреля. Из Москвы его привез секретарь епархиального управления Игорь Шестаков.
Алексей Текслер в Светлое Христово Воскресенье отправился в храм
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Алексей, Ирина и Михаил Текслеры побывали в Свято-Симеоновском кафедральном соборе
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Челябинский губернатор Алексей Текслер вместе с женой Ириной и сыном Михаилом 24 апреля, в Светлое Христово Воскресенье, посетил Свято-Симеоновский кафедральный собор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Этот день наполняет сердца людей особой радостью. Память об искупительной жертве Христа и последующем его Воскресении дарит надежду на спасение каждому верующему, дает силы человеку для преодоления трудностей, побуждает людей быть бережнее и милосерднее друг к другу», — поздравил Текслер православных жителей области с Пасхой. В день Светлой Пасхи губернатор пожелал всем счастья, любви, здоровья и благополучия. Как сообщает пресс-служба Челябинской митрополии, Благодатный огонь в Челябинск был доставлен вечером 23 апреля. Из Москвы его привез секретарь епархиального управления Игорь Шестаков.