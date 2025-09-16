Челябинцы требуют у депутата вернуть восемь гектаров берега памятника природы

Жители Челябинской области потребовали у депутата Дмитрия Протозанова вернуть муниципалитету восемь гектаров земли возле памятника природы — озера Аракуль, который находится в Каслинском районе. По их словам, после поднятия уровня воды земля стала прибрежной, а депутат заявил о дальнейшей покупке участка, что отрежет им путь к берегу. Кроме того, земля находится в зоне особо охраняемой природной территории, где запрещается нанесение любого вреда. Под обращением в прокуратуру поставлены более 50 подписей, передает корреспондент URA.RU.
«Озеро Аракуль несколько лет переживало маловодный период и уровень воды снизился, береговая линия ушла. За последние пару лет озеро восстановилось и восемь гектаров земли, которую депутат за смешные деньги арендовал у муниципалитета, оказались на берегу. Сейчас он пообещал, что купит землю, что отрежет нам путь к воде», — сообщили жители поселка Аракуль.
В коллективном обращении в прокуратуру 52 человека потребовали провести проверку правомерности аренды участка, которую передали в мае прошлого года за 234 тысячи рублей, для рекреационной деятельности. Жители боятся, что бизнесмен купит эти гектары за небольшие деньги.
«Этот участок, по сведениям ЕГРН, был спешно сформирован и поставлен на кадастровый учет всего за три месяца до аукциона, он расположен полностью или частично в границах зоны с особыми условиями использования территории. С мая 2024 года и по настоящее время предпринимателем-депутатом никакой хозяйственной и рекреационной деятельности не ведется, что говорит о мнимом характере договора аренды, который выступает лишь основанием для возможности приобретения участка в собственность, за копейки, без проведения торгов, и последующей реализации земли по рыночным ценам, в сотни раз дороже», — добавляют жители в своем обращении прокурору.
Аракульцы возмутились тем, что не знали ни о каких публичных слушаниях по данному вопросу, их мнение не было учтено. Они уверены, что раз озеро Аракуль относится к особо охраняемым природным территориям и признано памятником природы областного значения, на этом месте согласно федеральному закону запрещается любая деятельность, способная нанести вред экологическим системам и природным комплексам, являющимся средой обитания редких видов флоры и фауны. Территория покрыта реликтовым лесом и всегда служила местом общего пользования: здесь проходят экологические тропы, играют дети, гуляют жители, собирают лесные дары. Жителями поселка обустроены мостики и тропинки к озеру. В настоящее время эти объекты оказались на арендованной Протозановым территории, что де-юре лишает сельчан возможности ими пользоваться.
Жители считают, что депутат, заключивший более ста госконтрактов с администрацией Каслинского района, имеет возможность «продавить» покупку участка у администрации Вишневогорска, и требуют у прокуратуры проверить возможную коррупционную составляющую данных намерений. Кроме того, они просят совместно с ГБУ «Особо охраняемые территории Челябинской области» провести точное определение границ памятника природы озера Аракуль и его охранной зоны на этом участке, провести анализ и экспертизу земли на предмет соблюдения требований земельного и природоохранного законодательства при его формировании и расторгнуть договор аренды со снятием территории с кадастрового учета.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, экспертиза по образованию земельного участка уже назначена. Редакция URA.RU связалась с депутатом для освещения его позиции по данному вопросу, однако он прокомментировал, что сейчас находится на отдыхе и вернется в Россию только через неделю. Мы готовы опубликовать его комментарий сразу после получения.
