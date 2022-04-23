Свадьба пермячки получила наибольшее количество баллов (архивное фото) Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Жительница Перми 25-летняя Наталья победила в конкурсе «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Об этом стало известно 21 апреля в эфире передачи.

«Победительницей проекта „Четыре свадьбы“ стала Наталья. Она набрала 96 баллов», — объявил ведущий конкурса. Участницы из Ижевска, Санкт-Петербурга и Москвы получили меньшее количество баллов.

Свадьба у пермячки была вторая, от первого брака у нее есть двое детей. Торжество проходило в стиле «Бохо», фишка свадьбы была в том, чтобы все гости были в белых кроссовках. «Я не люблю, когда девочки начинают ныть о том, что у них болят ноги и они не хотят танцевать», — пояснила Наталья. Бюджет свадьбы составлял 300 тысяч рублей.

«Четыре свадьбы» — конкурсное шоу на телеканале «Пятница». Правила конкурса заключаются в том, что четыре участницы-невесты каждую неделю приходят на свадьбу друг к другу. Конкурентки оценивают платье невесты, меню свадьбы, оформление банкетного зала, а также выставляют баллы за общее впечатление от свадьбы.

Жительница Перми Наталья победила в конкурсе «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница» Скиншот: сайт телеканала «Пятница»

Свадьба Натальи набрала 96 баллов, она стала победительницей проекта Скиншот: сайт телеканала «Пятница»