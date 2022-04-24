На месте проблемного банка в Перми появился магазин одежды

На месте пермского банка появился комиссионный магазин Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми по адресу, где раньше находился «Проинвестбанк» открылся коммисионный магазин. Сообщается на сайте газеты «Business Class», со ссылкой на сообщение официальных представителей магазина.

«В Перми в помещениях, где ранее находился „Проинвестбанк“, открылся комиссионный магазин. Здание расположено по Комсомольскому проспекту, 80», — написано в сообщении.

Открытие комиссионного магазина «Мода из комода» состоялось 22 апреля. Об этом сообщили представители в соцсети «ВКонтакте». Это второй филиал «Моды из комода», первый расположен по Комсомольскому проспекту, 75.

Ранее URA.RU писало о том, что Пермскому «Проинвестбанку» удалось добиться в суде отмены решения о банкротстве кредитной организации. Суд 10 марта отменил решение суда первой инстанции о несостоятельности банка.