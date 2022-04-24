24 апреля 2022
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22 апреля 2022

На месте проблемного банка в Перми появился магазин одежды

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды перми, проинвестбанк
На месте пермского банка появился комиссионный магазин Фото:

В Перми по адресу, где раньше находился «Проинвестбанк» открылся коммисионный магазин. Сообщается на сайте газеты «Business Class», со ссылкой на сообщение официальных представителей магазина.

«В Перми в помещениях, где ранее находился „Проинвестбанк“, открылся комиссионный магазин. Здание расположено по Комсомольскому проспекту, 80», — написано в сообщении.

Открытие комиссионного магазина «Мода из комода» состоялось 22 апреля. Об этом сообщили представители в соцсети «ВКонтакте». Это второй филиал «Моды из комода», первый расположен по Комсомольскому проспекту, 75.

Ранее URA.RU писало о том, что Пермскому «Проинвестбанку» удалось добиться в суде отмены решения о банкротстве кредитной организации. Суд 10 марта отменил решение суда первой инстанции о несостоятельности банка.

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В Перми по адресу, где раньше находился «Проинвестбанк» открылся коммисионный магазин. Сообщается на сайте газеты «Business Class», со ссылкой на сообщение официальных представителей магазина. «В Перми в помещениях, где ранее находился „Проинвестбанк“, открылся комиссионный магазин. Здание расположено по Комсомольскому проспекту, 80», — написано в сообщении. Открытие комиссионного магазина «Мода из комода» состоялось 22 апреля. Об этом сообщили представители в соцсети «ВКонтакте». Это второй филиал «Моды из комода», первый расположен по Комсомольскому проспекту, 75. Ранее URA.RU писало о том, что Пермскому «Проинвестбанку» удалось добиться в суде отмены решения о банкротстве кредитной организации. Суд 10 марта отменил решение суда первой инстанции о несостоятельности банка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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