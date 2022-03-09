09 марта 2022

Центробанк проиграл судебный спор с проблемным пермским банком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проинвестбанк, головной офис после отзыва лицензии. Пермь, проинвестбанк
Банк намерен вернуть вкладчикам сбережения до конца текущего года Фото:

Пермскому «Проинвестбанку» удалось добиться в суде отмены решения о банкротстве кредитной организации. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 10 марта отменил решение суда первой инстанции о несостоятельности банка. Об этом URA.RU рассказал экс-председатель правления «Проинвестбанка» Александр Воронцов.

«Все шло к тому, что мы должны были выиграть [дело], но до последнего момента не верилось в это. Наши доказательства о том, что временная администрация [Центробанка] фальсифицировала отчетность банка и попыталась ввести фиктивное банкротство, все то, о чем мы говорим на протяжении последнего года, суд принял во внимание», — сказал Воронцов. Он пояснил, что решение суда «поможет банку в борьбе за уже отозванную лицензию», а также ускорит процесс выплат вкладчикам, которые «Проинвестбанк» намерен завершить до конца текущего года. Получить оперативный комментарий в пресс-службе Центробанка URA.RU не удалось, направлен запрос.

URA.RU рассказывало, что «Проинвестбанк» лишился лицензии в апреле 2021 года. ЦБ РФ отозвал ее, посчитав, что банк завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Вскоре после отзыва лицензии финансовый регулятор обратился в суд с требованием признать банк банкротом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермскому «Проинвестбанку» удалось добиться в суде отмены решения о банкротстве кредитной организации. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 10 марта отменил решение суда первой инстанции о несостоятельности банка. Об этом URA.RU рассказал экс-председатель правления «Проинвестбанка» Александр Воронцов. «Все шло к тому, что мы должны были выиграть [дело], но до последнего момента не верилось в это. Наши доказательства о том, что временная администрация [Центробанка] фальсифицировала отчетность банка и попыталась ввести фиктивное банкротство, все то, о чем мы говорим на протяжении последнего года, суд принял во внимание», — сказал Воронцов. Он пояснил, что решение суда «поможет банку в борьбе за уже отозванную лицензию», а также ускорит процесс выплат вкладчикам, которые «Проинвестбанк» намерен завершить до конца текущего года. Получить оперативный комментарий в пресс-службе Центробанка URA.RU не удалось, направлен запрос. URA.RU рассказывало, что «Проинвестбанк» лишился лицензии в апреле 2021 года. ЦБ РФ отозвал ее, посчитав, что банк завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Вскоре после отзыва лицензии финансовый регулятор обратился в суд с требованием признать банк банкротом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...