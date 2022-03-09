Центробанк проиграл судебный спор с проблемным пермским банком

Банк намерен вернуть вкладчикам сбережения до конца текущего года Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермскому «Проинвестбанку» удалось добиться в суде отмены решения о банкротстве кредитной организации. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 10 марта отменил решение суда первой инстанции о несостоятельности банка. Об этом URA.RU рассказал экс-председатель правления «Проинвестбанка» Александр Воронцов.

«Все шло к тому, что мы должны были выиграть [дело], но до последнего момента не верилось в это. Наши доказательства о том, что временная администрация [Центробанка] фальсифицировала отчетность банка и попыталась ввести фиктивное банкротство, все то, о чем мы говорим на протяжении последнего года, суд принял во внимание», — сказал Воронцов. Он пояснил, что решение суда «поможет банку в борьбе за уже отозванную лицензию», а также ускорит процесс выплат вкладчикам, которые «Проинвестбанк» намерен завершить до конца текущего года. Получить оперативный комментарий в пресс-службе Центробанка URA.RU не удалось, направлен запрос.

URA.RU рассказывало, что «Проинвестбанк» лишился лицензии в апреле 2021 года. ЦБ РФ отозвал ее, посчитав, что банк завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Вскоре после отзыва лицензии финансовый регулятор обратился в суд с требованием признать банк банкротом.

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