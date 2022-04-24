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В Челябинской области обнаружили логово ядовитых змей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акватеррариум. Пермь, змея, питон, террариум, рептилии, пресмыкающиеся, акватеррариум
В нацпарке «Зигальга» гадюки переплелись в многочисленные клубки Фото:

В Челябинской области проснувшиеся после зимней спячки гадюки начали десятками скапливаться на склоне гор и их логова могут шокировать неподготовленного туриста. Об этом 25 апреля сообщили в национальном парке «Зигальга».

«Гадюки „Зигальги“ покидают свою зимнюю „спальню“. Из-за дефицита подходящих для зимовки нор или расщелин в одном месте могу скопиться несколько десятков змей. Выход змей на поверхность с наступлением тепла может шокировать неподготовленного зрителя», — написала пресс-служба в группе «Национальный парк „Зигальга“» во «ВКонтакте».

В нацпарке заявили, что пресмыкающиеся скоро расползутся по своим летним «квартирам». Там также отметили, что гадюка будет нападать на человека, только если змею спровоцировать.

В нацпарке утверждают, что агрессивность гадюк — это стереотип

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В Челябинской области проснувшиеся после зимней спячки гадюки начали десятками скапливаться на склоне гор и их логова могут шокировать неподготовленного туриста. Об этом 25 апреля сообщили в национальном парке «Зигальга». «Гадюки „Зигальги“ покидают свою зимнюю „спальню“. Из-за дефицита подходящих для зимовки нор или расщелин в одном месте могу скопиться несколько десятков змей. Выход змей на поверхность с наступлением тепла может шокировать неподготовленного зрителя», — написала пресс-служба в группе «Национальный парк „Зигальга“» во «ВКонтакте». В нацпарке заявили, что пресмыкающиеся скоро расползутся по своим летним «квартирам». Там также отметили, что гадюка будет нападать на человека, только если змею спровоцировать.
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