Пермяков на неделе ждут первые грозы

25 апреля 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Первые грозы пройдут в Прикамье во вторник Фото: Илья Московец © URA.RU Первые грозы пройдут в Пермском крае уже во вторник, прогнозируют метеорологи. Средняя температура воздуха на неделе ожидается выше климатической нормы на 1-3 градуса. «Характер погоды в течение недели будет неоднородным. Первая ее половина ожидается теплой, во вторник и среду пройдут дожди и грозы. По югу края возможно повышение температуры воздуха до +20 градусов. Ближе к выходным в регионе похолодает, но при этом обойдется без существенных осадков», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и Я». Похолодание окажется существенным. В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -7 градусов, а днем не превысит +10. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Первые грозы пройдут в Пермском крае уже во вторник, прогнозируют метеорологи. Средняя температура воздуха на неделе ожидается выше климатической нормы на 1-3 градуса. «Характер погоды в течение недели будет неоднородным. Первая ее половина ожидается теплой, во вторник и среду пройдут дожди и грозы. По югу края возможно повышение температуры воздуха до +20 градусов. Ближе к выходным в регионе похолодает, но при этом обойдется без существенных осадков», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и Я». Похолодание окажется существенным. В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -7 градусов, а днем не превысит +10.