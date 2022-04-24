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Пермяков на неделе ждут первые грозы

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Клипарт. Магнитогорск, гроза, непогода, город, ночь, молнии, стихия
Первые грозы пройдут в Прикамье во вторник Фото:

Первые грозы пройдут в Пермском крае уже во вторник, прогнозируют метеорологи. Средняя температура воздуха на неделе ожидается выше климатической нормы на 1-3 градуса.

«Характер погоды в течение недели будет неоднородным. Первая ее половина ожидается теплой, во вторник и среду пройдут дожди и грозы. По югу края возможно повышение температуры воздуха до +20 градусов. Ближе к выходным в регионе похолодает, но при этом обойдется без существенных осадков», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и Я».

Похолодание окажется существенным. В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -7 градусов, а днем не превысит +10.

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Первые грозы пройдут в Пермском крае уже во вторник, прогнозируют метеорологи. Средняя температура воздуха на неделе ожидается выше климатической нормы на 1-3 градуса. «Характер погоды в течение недели будет неоднородным. Первая ее половина ожидается теплой, во вторник и среду пройдут дожди и грозы. По югу края возможно повышение температуры воздуха до +20 градусов. Ближе к выходным в регионе похолодает, но при этом обойдется без существенных осадков», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и Я». Похолодание окажется существенным. В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -7 градусов, а днем не превысит +10.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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